Falleció en Uruguay uno de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes

El mundo recuerda con pesar a Álvaro Mangino Schmid, uno de los 16 sobrevivientes de la Tragedia de los Andes en 1972, quien falleció este sábado en Montevideo, un día antes de cumplir 72 años.

Su muerte fue confirmada por fuentes cercanas a la familia, aunque no se han revelado detalles sobre las causas.

El año pasado él había revelado que sufría complicaciones derivadas de una neumonía que le costó superar.

Mangino, con apenas 19 años, no formaba parte del equipo de rugby Old Christian, pero fue invitado a último momento por el capitán Marcelo Pérez del Castillo.

"Fui por dos amigos con los que nos veíamos bastante en esa época, eran del Christians... Yo tampoco iba a ir, pero me llamó Marcelo Pérez, me hizo ir a la casa y me convenció", relató Mangino en una entrevista, recordando cómo estuvo a punto de no subirse al fatídico avión.

En la montaña, Mangino sufrió fracturas de tibia y peroné izquierdo, lo que lo obligó a permanecer en hamacas improvisadas. Tras 72 días de aislamiento y extrema adversidad, fue rescatado junto a otros 15 sobrevivientes.

Después de la tragedia, Mangino se casó con Margarita Arocena, con quien tuvo cuatro hijos. Se formó como técnico agropecuario, fue empresario y dedicó parte de su vida a dar conferencias.

El último adiós a la Cordillera

En un emotivo posteo en Instagram el año pasado, Mangino compartió una foto de su último regreso a la Cordillera de los Andes.

"Esta foto me la sacaron en el campamento base después de subir por última vez al lugar del accidente... Me gusta pensar que era una señal de mis amigos que se quedaron en la montaña, de que estaban contentos de que los habíamos ido a visitar", escribió.

En el mismo posteo, Mangino reveló sus problemas de salud: "Estoy con algunos problemas de salud porque me agarré una neumonía en enero y me está llevando más tiempo recuperar capacidad pulmonar".