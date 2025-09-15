El exministro de Economía de Chubut, con 25 años de trayectoria académica en la universidad, fue consagrado al frente de la Facultad de Ciencias Económicas tras un amplio respaldo en las elecciones internas. Entre sus primeras definiciones, Facundo Ball destacó la necesidad de “una universidad en el territorio” y confirmó que el actual decano, Julio Ibáñez, es hasta ahora el único candidato a rector para la asamblea de octubre.

“Un recorrido natural dentro de la Facultad”

El exfuncionario obtuvo un amplio apoyo en las urnas internas, con el 84% de los votos a la lista de consejeros que respaldó su candidatura. Facundo Ball, el ex ministro de Economía de Chubut, será decano de Ciencias Económicas en la UNPSJB

“Soy docente de la facultad hace más de 25 años, fui estudiante, egresado y el primer graduado de la carrera de Economía de esta casa. Hice todo el recorrido: auxiliar, jefe de trabajos prácticos, profesor concursado e investigador. Por eso siento que este es un camino natural”, explicó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Además, aclaró que el proceso de designación es indirecto: “Lo que se eligió fueron los consejeros. En nuestro caso, al tener todos los consejeros de docentes, auxiliares y graduados, cuando se constituya el nuevo Consejo Directivo se oficializará mi designación”.

UNIVERSIDAD Y TERRITORIO

Consultado por las prioridades de su gestión, Ball planteó la necesidad de reforzar el vínculo entre la facultad y la realidad regional.

“La universidad tiene que estar en el territorio. Más aún la Facultad de Ciencias Económicas, que debe ser un actor clave en el debate sobre crecimiento y desarrollo económico. Nuestros profesionales trabajan con el sector privado, con las empresas, pero también con el sector público. Por eso necesitamos modernizar la gestión, adaptarnos a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial y a una dinámica estudiantil distinta a la de hace pocos años”, sostuvo.

LA CANDIDATURA A RECTOR DE JULIO IBÁÑEZ

En octubre se elegirá al nuevo rector de la UNPSJB en una asamblea universitaria, una vez oficializadas las nuevas autoridades en cada facultad, con decanos y consejeros académicos. Ball recordó que “hasta ahora, el único que se presentó públicamente como candidato a rector es el actual decano de Económicas, Julio Ibáñez. No hay otro candidato que haya expuesto un proyecto abierto a la comunidad académica. Veremos si aparece alguien más o si se logra un consenso”.

“EL VETO A LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO ES PREOCUPANTE”

Ball fue crítico frente a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario.

“Es preocupante porque afecta el funcionamiento actual y, sobre todo, la perspectiva a futuro. Ya se empiezan a perder docentes en varias universidades, y los salarios en términos reales son cada vez más bajos. Casi el 100% del presupuesto universitario se destina a sueldos, que hoy están por debajo de lo necesario”, advirtió.

Para el futuro decano, “hay que insistir en que el Congreso apruebe una ley de financiamiento que asegure el funcionamiento normal. La Universidad de la Patagonia tiene cerca de 20.000 alumnos, en su mayoría de ingresos medios y bajos. Si no hay presupuesto, el costo social termina siendo mucho mayor. Soy defensor del equilibrio fiscal, pero no se puede seguir degradando a la universidad pública”.

MACROECONOMÍA: TURBULENCIAS HASTA OCTUBRE

Finalmente, Ball dio su mirada sobre la coyuntura económica nacional. “Es difícil que el dólar supere el techo de la banda, pero las turbulencias van a seguir. El factor político es el que más condiciona a los mercados de acá hasta octubre. Las decisiones en torno a las leyes y la inyección de dinero generaron tensiones. Hasta las elecciones vamos a seguir con esta inestabilidad”, concluyó.