Facundo Ball, el ex ministro de Economía de Chubut, será decano de Ciencias Económicas en la UNPSJB

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) eligió a la nueva conducción de su Decanato para el período 2025-2029, en una jornada electoral con amplia participación de la comunidad educativa.

La lista Blanca GOBERNANZA ABIERTA, que impulsa la candidatura a Decano del exministro de Economía de Chubut, Facundo Ball, se impuso con un contundente 84% de los votos en las tres sedes de la facultad: Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel.

La elección, que convocó a profesores, graduados, auxiliares, no docentes y estudiantes, definió también la integración del Consejo Directivo de la facultad, que estará conformado exclusivamente por miembros de la lista ganadora en los claustros docentes y graduados. Este resultado refleja un fuerte respaldo a un proyecto de gestión orientado hacia una facultad moderna, abierta y comprometida con la comunidad.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El equipo de Facundo Ball destacó la innovación, la vinculación territorial y la gobernanza participativa como ejes centrales para la próxima gestión. Además, la propuesta incluye un mayor acercamiento a las necesidades de la región y el fortalecimiento de la facultad como actor clave en el desarrollo económico y social.

El nuevo Consejo Directivo tiene previsto reunirse en octubre para oficializar el nombramiento de Facundo Ball como decano y avanzar en la planificación estratégica del período que comenzará formalmente a partir de ese momento.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Quién es Facundo Ball

El licenciado en Economía y también abogado, Facundo Ramiro Miguel Ball, fue ex ministro de Economía y Crédito Público de Chubut en la gestión de Ignacio Torres.

Egresado de la universidad local, Ball está casado, reside en Playa Unión e integra, además, por su profesión de abogado un estudio jurídico ubicado en la calle Marconi de la ciudad de Trelew.

De exposición mediática, debido a su condición de conductor del Observatorio de Empresas de la Patagonia, Ball, que fue confirmado en 2023 como futuro ministro de Economía por el gobernador electo durante una entrevista con Radio Chubut, ha escrito múltiples artículos respecto de la situación económica y financiera de la provincia de Chubut, además de otros temas. Además, es un activo usuario de las redes sociales, donde expone a menudo sus opiniones.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Vale remarcar que fue reemplazado en 2024 por Andrés Meiszner, mientras que Ball se sumó posteriormente al equipo económico del Banco del Chubut.