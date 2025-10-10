Facundo Arana se enamoró de la cordillera de Chubut al visitar el Campo de Tulipanes y Piedra Parada

El reconocido actor Facundo Arana se encuentra de visita en la provincia de Chubut, realizando un recorrido por varios de los atractivos naturales y culturales de la región.

Durante su viaje, el actor fue compartiendo en sus redes sociales imágenes y videos que muestran los paisajes que recorre y la interacción con los habitantes de los lugares que visita.

En su paso por Trevelin, Arana visitó el Campo de Tulipanes, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la región. Allí fue recibido por Juan Carlos Ledesma, propietario del establecimiento, con quien compartió la jornada recorriendo los cultivos y conociendo los procesos de cuidado y producción que se realizan en el lugar. La visita generó entusiasmo entre los trabajadores y vecinos de la zona, quienes se acercaron a saludar al actor y conocer su opinión sobre el valle y los tulipanes en plena floración.

A través de sus historias en Instagram, Arana destacó la tranquilidad del valle y la belleza natural de Trevelin, compartiendo imágenes de los tulipanes y del entorno montañoso que rodea el pueblo. Su recorrido incluyó paseos por senderos del lugar y un contacto cercano con la comunidad local, lo que permitió visibilizar uno de los destinos más visitados de la provincia durante la temporada turística.

Este jueves, el actor continuó su viaje y publicó imágenes desde Piedra Parada, una formación rocosa ubicada cerca de Gualjaina. Se trata de un sitio reconocido por su altura y por su valor geológico, donde se desarrollan actividades de turismo aventura y escalada deportiva. Arana mostró en sus redes la magnitud del lugar y la extensión de la estepa chubutense que lo rodea, destacando la experiencia de recorrer un entorno natural de características únicas en la región.

Por último, también tuvo un paso por la localidad de Paso del Sapo, sobre el cierre del jueves.

La presencia de Arana en la provincia generó repercusión en la prensa local y en la comunidad turística, que valoró la promoción de los atractivos a través de sus publicaciones. Los municipios y operadores locales destacaron que la difusión de los paisajes y actividades en redes sociales ayuda a posicionar a Chubut como destino turístico, aumentando el interés de visitantes de otras provincias y del exterior.

Durante el recorrido, el actor también visitó espacios de la ciudad de Esquel y otros puntos cercanos al cordón montañoso, mostrando en sus publicaciones la diversidad de paisajes y experiencias que ofrece la región. Desde valles floridos hasta formaciones rocosas imponentes, su viaje incluyó tanto el turismo rural como el de naturaleza y aventura, reflejando la riqueza geográfica y cultural de la provincia.