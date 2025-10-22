Extienden el corte de agua en todo Comodoro por 24 horas

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó a sus usuarios que este miércoles 22 de octubre, desde las 18 horas, se prolongará el corte de agua por un total de 24 horas en todo Comodoro.

Según informaron, esto se debe a una avería detectada en un tramo del acueducto del ’66, entre Cerro Negro y Valle Hermoso.

Por estas horas, personal operativo se encuentra trabajando en el lugar para realizar las maniobras correspondientes. En ese marco, anticiparon que “se mantendrá informada a la comunidad en caso de que surjan novedades”.