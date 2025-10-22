Extienden el corte de agua en todo Comodoro por 24 horas
Según informó la SCPL, se debe a una avería en el acueducto del 66.
La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó a sus usuarios que este miércoles 22 de octubre, desde las 18 horas, se prolongará el corte de agua por un total de 24 horas en todo Comodoro.
❗Recibí las alertas de cortes de agua AL INSTANTE directamente en tu celular 📲 HACÉ CLICK ACÁ y sumate a la Comunidad de ADNSUR
Según informaron, esto se debe a una avería detectada en un tramo del acueducto del ’66, entre Cerro Negro y Valle Hermoso.
Por estas horas, personal operativo se encuentra trabajando en el lugar para realizar las maniobras correspondientes. En ese marco, anticiparon que “se mantendrá informada a la comunidad en caso de que surjan novedades”.