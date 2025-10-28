Dada la gran aceptación que tuvo el plan de pagos transitorio lanzado en septiembre y con el objetivo de seguir ayudando a las pymes de la provincia, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut, dispuso la extensión del plazo para adherirse al Régimen de Regularización Transitorio de Deudas.

El objetivo es brindar más oportunidades a los contribuyentes que aún mantienen obligaciones en mora, por lo que se estableció que el nuevo plazo para acceder al régimen se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive, manteniéndose los beneficios previstos en la normativa vigente (Resolución Nº 243/25-ARECH y su extensión de plazo N° 367/25-ARECH), donde se dan hasta 12 cuotas con importantes beneficios y quita de intereses de financiación.

Cómo es la vianda que recibieron las autoridades de mesa y que despertó algunas críticas por la calidad de los productos

SUSPENSIÓN DE EJECUCIONES FISCALES

El gobernador Torres destacó "la importancia de extender este régimen en beneficio de miles de contribuyentes del Chubut" y remarcó que "en línea con lo que venimos haciendo para sacarle el pie de encima a la producción aliviando la carga fiscal, hemos tomado la decisión de que, también con la extensión del plan de facilidades de pago transitorio, vamos a extender la suspensión del inicio de ejecuciones fiscales hasta el 31 de diciembre de este año".

En ese sentido, desde la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut se explicó que con tal medida se busca reducir la litigiosidad y, de esta forma, dar una última oportunidad a aquellos contribuyentes con inicio de causas judiciales para que puedan regularizar su situación y evitar mayores costos.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

BENEFICIOS

Con el plan se podrán regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de este año (administrativas y judiciales), además de acceder a reducciones de intereses resarcitorios de hasta el 50% y hasta el 100% de los intereses de financiación.

Asimismo, se podrá cancelar en un pago contado o en hasta 12 cuotas, pudiendo realizar todo el trámite de manera 100% online con clave fiscal ingresando a https://servicios.dgrchubut.gov.ar/modulos/plan_autog_suscripcion.php

Es propósito de la ARECH afianzar la comunicación y la relación con el contribuyente, facilitando la regularización de las obligaciones tributarias en mora, promoviendo así el cumplimiento voluntario y la responsabilidad fiscal.

Por eso, y para mayor información sobre las condiciones del régimen, los interesados podrán ingresar a la página web https://www.dgrchubut.gov.ar/nuevo-plan-de-regularizacion-de-deudas-para-contribuyentes-de-la-provincia-del-chubut/

Aplicarán sanciones a quienes no fueron a votar este domingo: ¿de cuánto serán las multas?

Además, y ante cualquier consulta, están habilitados los siguientes medios de comunicación: teléfono (0280) 491-2250, internos 1132/1285, o los correos electrónicos ccumplimiento@dgrchubut.gov.ar o legales@dgrchubut.gov.ar

Gacetilla Prensa Gobierno del Chubut, supervisada e intervenida por un periodista de ADNSUR