Este jueves, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, rechazaron por segunda vez el pedido de Argentina y habilitaron los embargos. Así lo confirmó la jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Manhattan. Cabe recordar que el tiempo límite era el 10 de enero de 2024.

En este caso, la representación de Argentina en Estados Unidos es llevada adelante por el estudio Sullivan & Cromwel, mientras que la estrategia es de la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.

Si bien el país había pedido extender los plazos para presentar garantías, pero tal como sucedió en diciembre, esa situación fue desestimada. Además, Argentina fue hallada culpable por haber expropiado mal la compañía petrolera en el año 2012 y fue condenada a pagar US$16.000 millones. Asimismo, se conoció que a ese monto, se le suman US$200 millones por intereses.

Axion igualará sus precios con YPF, con una reducción del 1,5%: ¿Cómo quedarán las naftas en Comodoro?

De esta manera, según informó Infobae, los embargos pueden ser activos locales en el exterior, en el país norteamericano u otros países y pueden ser pedidos por los querellantes de la causa. En este sentido, se supo que el bufete inglés, Burford Capital, fue quien compró los derechos de litigio de dos exaccionistas minoritarios de la empresa petrolera y fueron ganadores del juicio.

“La Jueza Preska le está diciendo al Gobierno argentino que empatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país, pero también le ‘recomienda’ que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de YPF”, expresó en la red social X, Sebastián Maril, especialista en el caso y CEO de Latin Advisors.

La historia de la proveeduría de YPF en Comodoro Rivadavia: un símbolo de beneficios para sus empleados

Además, profundizó en cuánto a que embargos podría sufrir el país y reveló que podrían ser desde regalías petroleras a aviones de Aerolíneas Argentinas. Aunque aclaró que deben tener la autorización de la justicia local.

Por otra parte se refirió a algunos activos y remarcó que “Si han identificado activos fuera de EEUU, tendrán que pedirle a una corte local en ese país que reconozca el fallo de una jurisdicción foránea, de Estados Unidos, y una vez que eso pase podría activarse los embargos. Aún cuando haya orden de incautación, Argentina la va a pelear para evitar que los querellantes se hagan de cualquier tipo de activo soberano. Todo esto está relacionado con la intención de Burford de obligar a Argentina a sentarse a negociar. Nadie quiere embargar, no estamos frente a fondos buitres. Burford ya dijo varias veces que quiere ser parte de la solución, no parte del problema. Quieren dialogar y cobrar la sentencia que les corresponde. Si Argentina quiere seguir pateando una pelota y apelar a ir a la Corte Suprema, los beneficiarios del fallo tienen todo el derecho de embargar porque la ley se los permite. Entiendo que no quieren hacerlo: es costoso y suelen ser trámites engorrosos y extensos”.