TRANSPORTE
Expreso Rada Tilly anunció un aumento del boleto a partir de este miércoles: ¿de cuánto será?
Septiembre llegó con un importante incremento en el valor del pasaje, según anunció la empresa este lunes.
La empresa Expreso Rada Tilly SRL informó un nuevo aumento en sus servicios desde este miércoles 3 de septiembre en la ciudad.
Según indicaron, regirá un incremento en la tarifa del servicio interurbano de transporte, dispuesto por la provincia del Chubut.
Desde la empresa informaron que, para viajar en el tramo desde Rada Tilly hasta Comodoro Rivadavia, el boleto pasará a costar $2.291. Anteriormente el valor era de $1.992.
Para el tramo Rada Tilly, Av. Yrigoyen y Constituyentes, el boleto mínimo será de $1.700.
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
Ocurrió en Indonesia
La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo
La policía indonesia dejó todo un pueblo drogado al quemar 3,3 toneladas de marihuana al aire libre. Los vecinos manifestaron que tenían dolores de cabeza y sensación de mareo, sin darse cuenta de que estaban “drogados”.
No disponible sin conexión
Cipolletti
Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía
El comercio acumula infracciones desde 2024 y, en un solo operativo, se incautaron productos vencidos, sin rotular y de dudosa procedencia. El Municipio anticipa una sanción ejemplar.
No disponible sin conexión
FERIADOS NACIONALES
¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?
Luego de este fin de semana extra largo en Argentina, se conoció que el lunes 27 de junio también será feriado pero sólo para algunos trabajadores.
No disponible sin conexión
ESTAFA PIRAMIDAL
De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia
El parripollero, que hace un par de años disfrutaba de sus camionetas de alta gama, sufrió un duro revés económico luego de encabezar una estafa piramidal que alcanzó a centenares de comodorenses. "Yo creí en este proyecto y así quedé también", se victimizó.
No disponible sin conexión