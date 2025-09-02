La empresa Expreso Rada Tilly SRL informó un nuevo aumento en sus servicios desde este miércoles 3 de septiembre en la ciudad.

Según indicaron, regirá un incremento en la tarifa del servicio interurbano de transporte, dispuesto por la provincia del Chubut.

Expreso Rada Tilly anunció un aumento del boleto a partir de este miércoles: ¿de cuánto será?

Desde la empresa informaron que, para viajar en el tramo desde Rada Tilly hasta Comodoro Rivadavia, el boleto pasará a costar $2.291. Anteriormente el valor era de $1.992.

Para el tramo Rada Tilly, Av. Yrigoyen y Constituyentes, el boleto mínimo será de $1.700.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer