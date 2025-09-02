Expreso Rada Tilly anunció un aumento del boleto a partir de este miércoles: ¿de cuánto será?

La empresa Expreso Rada Tilly SRL informó un nuevo aumento en sus servicios desde este miércoles 3 de septiembre en la ciudad.

Según indicaron, regirá un incremento en la tarifa del servicio interurbano de transporte, dispuesto por la provincia del Chubut.

Desde la empresa informaron que, para viajar en el tramo desde Rada Tilly hasta Comodoro Rivadavia, el boleto pasará a costar $2.291. Anteriormente el valor era de $1.992.

Para el tramo Rada Tilly, Av. Yrigoyen y Constituyentes, el boleto mínimo será de $1.700.