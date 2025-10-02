La 11° Expo Industrial y Comercial de Comodoro Rivadavia no solo reúne a empresas energéticas y proveedores del Golfo San Jorge. También es el escenario elegido para mostrar adelantos que anticipan cómo se transformará la actividad en los próximos años. Uno de ellos fue la presentación de un tráiler médico de EMEC, equipado como una clínica móvil de medicina laboral, pensado para funcionar en los lugares más remotos.

“El tráiler es una unidad de negocios muy interesante, una respuesta al mercado, porque era algo que se estaba solicitando”, explicó Martín Monsalve, responsable del proyecto. “Es bastante amplio, autónomo, con generador eléctrico, agua potable y tanque de aguas grises. Eso nos permite trabajar en cualquier lugar: desde un yacimiento petrolero hasta un proyecto minero exploratorio”.

La Expo Industrial tendrá un Bloque de Inteligencia Artificial y de Innovación para empresas y el sector público

Una clínica sobre ruedas

El interior del tráiler sorprende por su diseño compacto y funcional. Cada espacio fue optimizado al máximo para replicar lo que ofrece un consultorio médico en la ciudad. “Tenemos una camilla con guardado, sectores para realizar electrocardiogramas digitales, extracciones sanguíneas, espirometrías, psicométricos, control de signos vitales y más”, detalló Monsalve durante la recorrida.

El tráiler cuenta además con consultorio médico completo, balanza digital, tallímetro y test visual, junto con una cabina insonorizada para audiometrías. En su extremo final se ubica el área de rayos X, uno de los diferenciales del servicio. “Lo innovador es que acá se puede hacer todo. A veces a los trabajadores se les realizan exámenes ocupacionales, pero para rayos tienen que trasladarse a otro centro. En esta unidad, el servicio es integral, de principio a fin”, subrayó.

Costanera Shopping estará presente en la 11.ª Expo de Comodoro

Pensado para el trabajador y la empresa

El concepto de esta clínica móvil apunta a resolver una necesidad recurrente en el sector energético y minero: los traslados de empleados para controles médicos de rutina. “Lo que hacemos es ir al trabajador, en vez de que él tenga que venir a nosotros. Eso ahorra tiempo, costos y todo lo que implica salir de un yacimiento temprano para ir a la base”, dijo Monsalve.

La unidad está orientada principalmente a exámenes periódicos, preocupacionales y de egreso, además de chequeos solicitados por las ART. Su carácter itinerante le da flexibilidad: puede instalarse donde la empresa lo necesite, reduciendo interrupciones en la operación.

La SCPL estará presente en Expo Industrial: premios, juegos y nuevas ofertas en Comodoro Rivadavia

Listo para salir a la ruta

El tráiler todavía está en etapa de puesta a punto, pero ya está preparado para entrar en servicio. “Fue un desafío para quienes lo diseñaron y lo construyeron, porque todo el equipamiento tuvo que adaptarse a las dimensiones del vehículo. Pero quedó excelente. En la región no conocemos algo similar, al menos no con este nivel de complejidad y equipamiento completo”, concluyó Monsalve.

La novedad se mostró por primera vez al público en la Expo Industrial, el evento más importante del Golfo San Jorge, y despertó la atención de empresas y visitantes. Una clínica sobre ruedas que condensa en pocos metros la posibilidad de llevar la salud laboral hasta los rincones más alejados de la Patagonia.