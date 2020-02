COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Expo Ganadera otorgó el premio de Campeón Supremo al gran campeón Polled Merino de Cabaña Río Pico (Gobernador Costa), también premiado como Mejor Vellón, que fue vendido en 300 mil pesos en un remate exitoso, ya que en total entre ovinos y caballos se vendieron casi 3 millones de pesos. Además, cabaña Los Manantiales (Pico Salamanca) ganó el gran campeón Merino Astado y el reservado Gran campeón fue para cabaña La Angelita (Gaiman).

El presidente de la Sociedad Rural local, Osvaldo Luján, expresó que la exposición cuenta con lo más representativo de la genética ovina de la región y destacó la participación y el trabajo de las 22 cabañas que estuvieron presentes.

En otro orden, comentó acerca de las gestiones que realizan como institución por tema de lana, carnes y control de plagas que afectan a los animales, como así también reuniones mantenidas con los gobiernos por diferentes problemáticas, como el cambio climático que afectó este último tiempo con sequías en muchos lugares de la provincia. También se refirió al alto costo interno y manifestó su rechazo al proyecto de impuesto a la herencia, del cual señaló que atenta contra la propiedad privada.

Otro de los problemas que nombró es el robo de hacienda, que no solo perjudica al productor, sino también a la población que recibe carne que no está controlada. Por otro lado mencionó las ocupaciones de tierras por comunidades mapuches y expresó: “Este problema nos atraviesa a todos. Sin seguridad jurídica no hay convivencia, no hay trabajo, no hay inversión y sobre todo no hay paz”. En alusión al estado provincial señaló: “Esperamos que tomen las medidas necesarias en este sentido, considerando su responsabilidad como otorgante de los títulos de propiedad”.

La ceremonia se llevó a cabo en horas de la tarde del domingo y, en la ocasión, el viceintendente junto al secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli formaron parte de la entrega de premios y distinciones otorgados a destacados dirigentes y productores rurales. Asimismo, participaron del evento funcionarios municipales y concejales.

En este marco, el Ejecutivo local realizó la entrega de una placa y puso a disposición de la comunidad stands de las Secretarías de Cultura, Salud y el Ente Comodoro Turismo a fin de promocionar las distintas propuestas que se brindan desde la Municipalidad.

Por su parte, el stand de la Secretaría de Salud contó con personal de la misma para la realización de controles a quienes recorrían la exposición, mientras que el área de Cultura se acercó al lugar con el Bibliomóvil y distintos juegos y talleres para el disfrute de las familias. Por último, el Ente Comodoro Turismo brindó información sobre la actividad turística en la ciudad.