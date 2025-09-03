En un contexto de inflación contenida y dólar estable, los plazos fijos vuelven a captar la atención de los ahorristas argentinos. La decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de mantener la Tasa Nominal Anual (TNA) de referencia en 29%, sumada a la competencia entre bancos tras la desregulación, reconfigura el mapa de rendimientos y plantea nuevas preguntas sobre la conveniencia de este instrumento tradicional.

Desde marzo de 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa mínima para los plazos fijos. Esto les otorga libertad para fijar la TNA que consideren adecuada, aunque la tasa de política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue funcionando como referencia clave.

La política de “emisión cero” y la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis) también impactaron en el sistema, permitiendo a los bancos mejorar el margen que pueden trasladar a los ahorristas en busca de captar depósitos.

Estalló el plazo fijo a 30 días: los 15 bancos que más pagan en Argentina en septiembre de 2025

Este escenario de competencia se traduce en una amplia dispersión de tasas, especialmente entre bancos tradicionales y entidades digitales o de menor tamaño, que buscan atraer fondos con rendimientos superiores al promedio del sistema.

¿QUÉ ES UN PLAZO FIJO Y POR QUÉ ELEGIRLO?

El plazo fijo es un instrumento de ahorro clásico en Argentina. Consiste en depositar una suma de dinero en un banco por un período determinado, a cambio de una tasa de interés fija o variable. Al vencimiento, el ahorrista recupera el capital junto con los intereses generados.

Este mecanismo brinda previsibilidad y seguridad ante la incertidumbre económica, aunque a veces la rentabilidad puede quedarse por debajo del nivel de inflación. Además, durante el período pactado, el dinero no está disponible para retiros sin perder la rentabilidad, salvo que el banco ofrezca condiciones especiales para cancelaciones anticipadas.

PASOS PARA ABRIR UN PLAZO FIJO

Abrir un plazo fijo es sencillo y accesible para cualquier persona con una cuenta bancaria. Los pasos son:

Abrir una cuenta bancaria en cualquier banco autorizado por el BCRA. Elegir el tipo de plazo fijo: tradicional con tasa fija, UVA (con ajuste por inflación) o algún producto personalizado. Decidir monto y plazo: lo más frecuente son depósitos a 30 días, pero existen otras opciones. Formalizar el depósito: se puede hacer en sucursales, cajeros, o plataformas digitales. Dejar los fondos inmovilizados durante el plazo acordado. Cobrar al vencimiento el capital más los intereses o renovar automáticamente el plazo fijo.

CONSEJOS PARA SACARLE EL MÁXIMO PROVECHO

Compará las tasas en diferentes bancos: no te quedes con la primera oferta, especialmente ahora que no hay topes mínimos.

no te quedes con la primera oferta, especialmente ahora que no hay topes mínimos. Considerá la modalidad de plazo fijo: el UVA protege la inflación pero la tradicional puede ser más conveniente si se espera estabilidad de precios.

el UVA protege la inflación pero la tradicional puede ser más conveniente si se espera estabilidad de precios. Evaluá condiciones de cancelación anticipada , por si necesitas flexibilidad.

, por si necesitas flexibilidad. Tené en cuenta otros beneficios que pueda ofrecer el banco, como bonificaciones o programas para clientes frecuentes.

QUÉ BANCOS PAGAN MÁS EN SEPTIEMBRE DE 2025

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 3,9166667 % $ 19.583,3 Santander 3,1666666 % $ 15.833,3 Banco Galicia 0 % $ 0 Banco de la Provincia de Buenos Aires 3,75 % $ 18.750 HSBC 0 % $ 0 BBVA 3,75 % $ 18.750 Banco Macro 4 % $ 20.000 Banco Credicoop 3,9166667 % $ 19.583,3 ICBC 3,975 % $ 19.875 Banco Ciudad 3,4166668 % $ 17.083,3 Banco Bica 4,5 % $ 22.500 Banco CMF 4,5833334 % $ 22.916,7 Banco Comafi 4,083333 % $ 20.416,7 Banco de Corrientes 4,5 % $ 22.500 Banco de la Provincia de Córdoba 4,3333333 % $ 21.666,7 Banco de Chubut 3,5416666 % $ 17.708,3 Banco del Sol 4,25 % $ 21.250 Banco Dino 3,75 % $ 18.750 Banco Hipotecario 4,125 % $ 20.625 Banco Julio 3,5 % $ 17.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 4,5208335 % $ 22.604,2 Banco de Tierra del Fuego 4,5 % $ 22.500 Banco Voii 4,5 % $ 22.500 Bibank 3,5 % $ 17.500 Crédito Regional Compañía Financiera 4,5 % $ 22.500

Por otra parte, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 47 % 58,570534 % Santander 38 % 45,369327 % Banco Galicia 0 % 0 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 45 % 55,54543 % BBVA 45 % 55,54543 % Banco Macro 48 % 60,10322 % Banco Credicoop 47 % 58,570534 % ICBC 47,7 % 59,641993 % Banco Ciudad 41 % 49,653345 % Banco Bica 54 % 69,58814 % Banco CMF 55 % 71,21813 % Banco Comafi 49 % 61,64948 % Banco de Corrientes 54 % 69,58814 % Banco de la Provincia de Córdoba 52 % 66,370755 % Banco de Chubut 42,5 % 51,83847 % Banco del Sol 51 % 64,78314 % Banco Dino 45 % 55,54543 % Banco Hipotecario 49,5 % 4,125 % Banco Julio 42 % 51,106864 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 54,25 % 69,9943 % Banco de Tierra del Fuego 54 % 69,58814 % Banco Voii 54 % 69,58814 % Bibank 42 % 51,106864 % Crédito Regional Compañía Financiera 54 % 69,58814 %

