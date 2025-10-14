Explosión del desarmadero en Comodoro: investigan cómo se otorgaron los terrenos del predio

Este sábado por la tarde, una fuerte explosión sacudió un desarmadero ubicado en el KM 17 de Comodoro Rivadavia, que no contaba con habilitación municipal para funcionar como depósito o taller de desguace. Como consecuencia del incidente, un hombre resultó herido.

Según confirmaron las autoridades locales, el lugar era utilizado para el almacenamiento y manipulación de chatarra metálica y, al momento de la explosión, la habilitación aún se encontraba en trámite.

Miguel Gómez, secretario de Control Urbano y Operativo, brindó detalles sobre la situación:

“Este comercio presentó un pedido de habilitación que se encuentra en trámite, pero hasta el día de la fecha no se encuentra otorgada. Todo esto tiene que ver con lo que lamentablemente pasó, cuando nos constituimos el día sábado, y detectamos una serie de anomalías en cuanto al acopio, en cuanto a cómo manipulan, y todos los elementos que están ahí como chatarrería”.

El funcionario también advirtió sobre los riesgos ambientales detectados: “Fuimos a constatar que había manejo de productos contaminantes, como aceites de motores viejos y baterías, que son considerados peligrosos. Ahora, nosotros la habilitación no se la vamos a otorgar casi seguro. Los terrenos no están destinados a este tipo de emprendimientos cuando fueron otorgados inicialmente”.

“Ahora se detectaron las anomalías y la contaminación ambiental. Veremos qué resolución se toma al respecto. Hay denuncias de algunos vecinos sobre la actividad de este comercio. No pudimos acceder a la trazabilidad de los productos que tienen ahí. Son muchas las cosas que hay que analizar en este desarmadero”.

La investigación municipal continuará en los próximos días, mientras se evalúa la magnitud de la contaminación y las posibles responsabilidades por el accidente.