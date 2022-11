La conductora de TN Dominique Metzger sufrió un robo mientras realizaba una nota como parte de la cobertura del Mundial Qatar 2022. La periodista, tras darse cuenta, relató cómo fueron los hechos y contó que le robaron la billetera en la llevaba sus documentos, dinero y las tarjetas de crédito.

“Experiencia catarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la Policía y me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado”, inició.

Luego sorprendida por el accionar policial, la periodista continuó su relato y comentó que los uniformados le aseguraron que iban a encontrar al ladrón, ya que tienen todo el sector computarizado con cámaras de seguridad, y le consultaron a ella qué querían que haga con el responsable.

"Me dicen qué querés que haga la justicia con esto. Porque nosotros lo vamos a encontrar, me dice y me insiste con lo mismo. Ellos estaban convencidos", remarcó. Posteriormente, agregó: "Lo vamos a ubicar con detección de rostro, qué querés que la justicia haga cuando lo encontremos", repitió al tiempo que se mostraba confundida con la situación.

"Podemos mandarlo a la cárcel directamente por cinco años, o podemos deportarlo", Entienden que me preguntó a mí qué hacer con el ladrón", concluyó sorprendida.