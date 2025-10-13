Las expensas en departamentos y viviendas siguen siendo una de las cargas económicas más fuertes para muchas familias argentinas, afectando su presupuesto mensual de manera considerable.

Un nuevo informe privado de Octavo Piso, basado en el análisis de más de 200.000 viviendas en todo el país durante agosto de 2025, reveló diferencias sorprendentes en el costo de estas expensas entre provincias, con brechas de hasta un 400%.

QUÉ SON LAS EXPENSAS

Las expensas son los gastos comunes que deben abonarse en edificios o complejos de viviendas en propiedad horizontal, destinados a cubrir el mantenimiento, la administración y los servicios compartidos. El sorpresivo cambio que realizó el Gobierno nacional sobre el feriado del 12 de octubre

Estos gastos incluyen la limpieza de áreas comunes, seguridad, iluminación de pasillos, mantenimiento de ascensores y servicios básicos como agua y electricidad en los espacios compartidos, así como la conservación de jardines y otras instalaciones.

Su función principal es garantizar el buen estado y funcionamiento de las partes comunes del inmueble, generando comodidad, seguridad y orden para todos los habitantes. Las expensas se calculan proporcionalmente según la superficie o el porcentaje que le corresponde a cada unidad dentro del consorcio, y se dividen entre expensas ordinarias (gastos regulares) y extraordinarias (reparaciones o mejoras no habituales).

NEUQUÉN ES LA PROVINCIA CON LAS EXPENSAS MÁS CARAS Y CHUBUT UNA DE LAS MÁS ECONÓMICAS

El informe señala que Neuquén lidera el ranking nacional con las expensas más costosas, superando en promedio los $251.000 mensuales, seguida de cerca por Mendoza con $233.700 y Catamarca con más de $214.000.

Por otro lado, algunas provincias muestran costos considerablemente más bajos, como Santa Fe, Chaco y Chubut, donde las expensas se ubican entre $75.000 y $100.000 mensuales . Provincias como Salta y San Luis registran los valores más accesibles, con promedios por debajo de los $60.000 mensuales.

Ranking de expensas por provincia en agosto de 2025

Neuquén: $251.964,92

Mendoza: $233.711,79

Catamarca: $214.291,21

Ciudad de Buenos Aires: $208.056,34

Entre Ríos: $163.874,24

Buenos Aires: $152.681,23

Misiones: $149.514,99

Córdoba: $148.153,54

Tucumán: $143.489,10

Jujuy: $129.035,30

Río Negro: $115.606,70

Santa Fe: $98.395,17

Chubut: $96.715,70

Chaco: $75.456,04

Salta: $57.378,98

San Luis: $50.541,93

Estos datos reflejan no solo diferencias en la economía local, sino también en los niveles de servicios, infraestructura y administración de los consorcios que influyen directamente en las expensas.

EL BOOM DE VACA MUERTA

El alto costo de las expensas en Neuquén se explica no solo por la inflación, sino por factores regionales como el desarrollo económico vinculado a Vaca Muerta en la Patagonia y el nivel y tipo de servicios incluidos en los edificios, así como la antigüedad y el tipo de mantenimiento requerido.

Para los consorcios, el aumento sostenido implica la necesidad de ajustar gastos, renegociar contratos y buscar optimizar la administración para evitar que el gasto sea aún más gravoso para los residentes. Sin embargo, la tendencia indica que no habrá una baja generalizada en los precios en el corto plazo, aunque sí podrían cambiar los métodos de gestión y administración para ganar eficiencia.

CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN EN BUENOS AIRES

El informe destaca que desde principios de año hasta agosto, las expensas en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron más de un 42%, mientras que en la provincia de Buenos Aires el incremento fue menor, del 17%.

Esta diferencia significa que el aumento en la capital fue más agresivo y presiona notablemente el presupuesto de quienes viven en departamentos y edificios. Por ejemplo, en julio de 2025, la expensa promedio en CABA alcanzó 281.516 pesos, con una suba mensual del 4,8% y un aumento interanual del 49%.

A nivel barrios cerrados, Buenos Aires también lidera en costos, con expensas que superan los $500.000 mensuales, seguida por Córdoba, con casi $300.000, y Tierra del Fuego en una situación similar en el promedio.