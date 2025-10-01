Una rotura en un caño de gas obligó a evacuar un área del Hospital Alvear. El episodio ocurrió este martes por la mañana, en un sector de oficinas administrativas que se encuentra alejado de las zonas de internación, según precisaron desde el centro de salud.

Al detectar la fuga de gas, las autoridades decidieron retirar al personal que trabajaba en el lugar y dar aviso a la Policía y a los Bomberos. Mientras tanto, trabajadores de mantenimiento del hospital cortaron el suministro y comenzaron a realizar las tareas de reparación.

Según informó Maite Muñoz, directora del hospital, cerca de las 13.30 la situación ya se encontraba controlada, aunque estaban esperando el arribo de personal de Camuzzi para que inspeccionara que todo quede correctamente arreglado.

Pocha, la perra que llegó por accidente al Hospital Alvear y hoy acompaña a pacientes y trabajadores

“Todo ocurrió en un sector donde hay oficinas. Por precaución salió la gente que estaba ahí, serían unas diez personas. No hubo que evacuar pacientes porque están muy lejos. Queremos llevar tranquilidad a las familias, ya que en el sector de internación no pasó nada. También agradecer la rápida intervención de la Policía y los Bomberos”, agregó Muñoz en diálogo con Radio del Mar.

Noticia en desarrollo