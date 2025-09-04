Etchevers: “Las marcas periodísticas son un valor clave frente al caos de las redes sociales”

Etchevers explicó que ADEPA es una institución que nuclea a empresas periodísticas, a diferencia de otras que se centran en los periodistas individuales.

“Una de las funciones centrales es la defensa de la libertad de expresión, que se encarna muchas veces a través de los medios”, remarcó y agregó que defienden este derecho para todos los ciudadanos, pero con el reconocimiento al valor agregado de la estructura empresarial.

“La estructura de una empresa periodística le permite al periodismo trabajar con un horizonte de largo plazo, con recursos para hacer una investigación, con un editor responsable”, diferenció frente al “anonimato que pulula en las redes sociales”.

“Esta estructura garantiza estándares profesionales, de chequeo, de hacerse cargo de lo que dice en un marco de un periodismo de mayor calidad”, consideró.

En ese punto, Etchevers afirmó: “las marcas periodísticas son un valor clave frente al caos de las redes sociales”.

El presidente de ADEPA hizo hincapié en el “ADN” federal y democrático de la asociación. Recordó que, desde su fundación en 1962, se buscó integrar a medios de todo el país bajo un principio igualitario: “Todos tienen un voto. Vos podés tener un medio que vendía 600.000 ejemplares y uno que vendía 6.000 y los dos tenían un voto”.

FUTURO DE LA PRENSA GRÁFICA

Sobre el eterno debate del diario en papel, Etchevers fue pragmático: “Mientras sea rentable y mientras haya público que lo quiera consumir, yo creo que el dilema de los medios es sostenerlo”.

Destacó que las tapas de los diarios aún tienen un poder singular para fijar la agenda informativa del día. No obstante, fue claro: “El futuro es lo digital” y la clave está en lograr una integración que permita sostener el papel sin demorar la innovación digital.

Frente a la creencia de que las redes sociales han reemplazado a los medios, Etchevers presentó un matiz crucial citando estudios de ADEPA: “Cuando le preguntamos a la gente dentro de las redes, ¿qué fuente usa para informarse? La mayoría decía los medios de comunicación”.

Es decir, el público consume periodismo profesional a través de las plataformas, pero sigue buscando las marcas que le generan confianza y credibilidad.

Sin embargo, alertó sobre una ‘asimetría económica’: “Cuando uno pone contenido en YouTube, hay un gran desbalance. Va muy poco a los que producen y van demasiados recursos a las plataformas que no tienen inversión en contenidos ni en periodismo”.

Esta batalla por una distribución más justa de los ingresos es uno de los frentes principales de la entidad.

El tema se agrava con el auge de la inteligencia artificial. Etchevers lanzó una alerta contundente: “Hoy la inteligencia artificial responde nutriéndose de nuestros contenidos sin avisarle al que está consumiendo cómo generó esa respuesta y cómo usó sin permiso y sin pagar nuestro contenido”.

Ante este señalamiento, demandó que se vuelve urgente e imperioso definir un marco legal y comercial para estas situaciones.

Más allá de las amenazas, el líder de ADEPA ve un panorama de oportunidades en la fragmentación. “Los medios llegamos a más gente aunque en públicos más fragmentados”, reconoció.

El éxito, dijo, depende de encontrar formatos novedosos (newsletters, streaming propio en YouTube) y de saber monetizar esa presencia diversificada.

INNOVACIÓN EN MEDIOS DEL SUR

La decisión de elegir a Puerto Madryn como sede de la asamblea anual no fue casual. Etchevers la justificó al destacar el periodismo “digital y audiovisual de alta calidad, muy innovador” que se produce en el sur, particularmente en Chubut.

“Cuando elegíamos ejemplos de productos que estén innovando en esquema de suscripciones, aparecen los medios del sur”, valoró.

Subrayó que las barreras tecnológicas para emprender en periodismo son hoy más bajas que nunca. “Hoy, para poner un medio hay menos barreras de entrada; lo que hay que tener es pasión por preguntar y creatividad para producir”, expresó.

En su visión, el futuro del sector dependerá de una combinación de ese talento y pasión local con la capacidad colectiva de la industria para “superar estas asimetrías con las grandes plataformas globales” y asegurar un modelo sostenible que preserve el valor del periodismo profesional.

Etchevers cerró reivindicando el trabajo en equipo de la conducción de ADEPA y el legado de expresidentes que actúan como “gurúes”, ayudando a que la entidad respete sus principios fundacionales mientras abraza las nuevas agendas como la sostenibilidad, la capacitación y la innovación tecnológica.