BUENOS AIRES - Se trata del CoviPrep, una investigación que tiene como objetivo llegar a 1.500 trabajadores de salud -en especial los que atienden pacientes con Covid-19-, quienes por doce semanas tomarán una pastilla diaria que combina dos drogas: tenofovir alafenamida y emtricitabina (TAF/FTC).



"El estudio surge por la necesidad de buscar instancias adicionales de protección para las poblaciones más vulnerables a contraer la infección por Covid-19, y hay muchos estudios de tratamiento, lo cual es lógico, pero falta investigación de prevención", indicó hoy a Télam el infectólogo Waldo Belloso, quien estará al frente del estudio.



El especialista dijo que en el mundo hay unos 250 estudios que están evaluando distintas estrategias de prevención con diferentes fármacos como hidroxicloroquina, lopinavirus, entre otros, pero aún no se han publicado resultados en revistas científicas sobre estas investigaciones.



"En España, por ejemplo, se está llevando adelante un protocolo en 64 hospitales similar al estudio que haremos acá con tenofovir. En Argentina es el primero de este tipo", sostuvo.



Con respecto a la combinación que se va a utilizar (tenofovir alafenamida y emtricitabina), Belloso describió que "se trata de dos drogas que se toman en una sola pastilla y que actualmente se utilizan para el VIH, en lo que se conoce como Profilaxis Pre-exposición (PreP), que es el tratamiento en personas sanas que tienen mucha exposición para evitar que se infecten con el virus".



"En relación al coronavirus, ningún tratamiento demostró una eficacia absoluta todavía; la droga que más indicios dio es el remdisivir, pero estaría más orientada a tratamiento que a prevención; entonces cualquiera de las otras drogas que están en estudio podrían probarse para prevención", añadió.



Sobre por qué entonces la elección de tenofovir alafenamida y emtricitabina, el infectólogo explicó que "se trata de drogas que tienen muy comprobada su seguridad, porque ya se utilizan para PreP en VIH entonces hay mucha gente sana que ha tomado la medicación y sabemos que no trae mayores efectos secundarios, lo que para un tratamiento preventivo es clave".



Además, la combinación TAF/FTC fue capaz de inhibir en el laboratorio una de las enzimas del coronavirus



El estudio está pensado para incorporar 1.500 trabajadores de salud de al menos 20 hospitales de todo el país, que tengan entre 18 y 70 años, que no hayan tenido coronavirus, para lo que se les realizará una prueba serológica (con medición de anticuerpos) al principio.



Al cabo de tres meses, se medirá si los participantes desarrollaron o no algún tipo de anticuerpos contra el SARS-Cov-2 comparado con un grupo de referencia que recibirá placebo.



También se les realizará un test de VIH previo, porque en caso de detectarse el virus deben tomar otro esquema de medicación antirretroviral, y para las trabajadoras, si están embarazadas.



Además de SADI y de Laboratorios Richmond, que es el que proveerá la medicación, el estudio cuenta con el apoyo del Instituto Leloir, el Hospital Italiano de Buenos Aires, la Fundación Huésped, la Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación.



En Argentina, el 7,8% de las personas con coronavirus son trabajadores de salud.