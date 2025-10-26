Cinco estudiantes de la provincia de Neuquén viajarán a Panamá para disputar el mundial de robótica, una competencia que cada año reúne a jóvenes de distintos países para abordar problemáticas globales inspiradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este evento de alcance internacional representa una plataforma fundamental para que los futuros líderes en ciencia y tecnología puedan demostrar sus capacidades, al tiempo que se nutren de la diversidad cultural y el conocimiento compartido.

El mundial, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Panamá. Allí, equipos de más de 190 países se darán cita “para promover la ciencia, la tecnología y el trabajo colaborativo”. Este encuentro es reconocido como uno de los más importantes del mundo para jóvenes talentos en programación, innovación y STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), áreas consideradas clave para el desarrollo futuro de las naciones.

Una selección federal que reconoce el talento patagónico

Este año Neuquén fue convocada para representar a la Argentina, continuando la tradición de rotar la invitación entre distintas provincias. Esta modalidad federal busca dar visibilidad y oportunidades a los talentos emergentes de todo el país, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de las instituciones educativas en las diversas regiones. En años anteriores, los equipos procedieron de Misiones (2019), La Rioja (2021), la provincia de Buenos Aires (2022), Mendoza (2023) y San Luis (2024), demostrando la calidad y el potencial de la educación técnica argentina.

Las autoridades explicaron que la selección del equipo fue realizada por el Gobierno de la provincia de Neuquén, a través de Ecydense, organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, junto al Ministerio de Educación. El proceso de selección fue minucioso y tuvo en cuenta no solo el dominio técnico de los estudiantes, sino también su capacidad para la resolución de problemas, su creatividad y su espíritu colaborativo.

“El grupo está integrado por cinco estudiantes de la EPET N.º 20, una institución con una reconocida trayectoria en el campo de la tecnología, la robótica, la programación y las ciencias, lo que la se convirtió en referente para representar a la provincia en esta competencia”, señalaron las fuentes gubernamentales. La Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 20 se ha consolidado como un polo de innovación en la región, impulsando proyectos que van más allá del aula y que preparan a sus alumnos para los desafíos de un mundo cada vez más tecnológico.

Jóvenes con experiencia y un futuro prometedor

Las autoridades comentaron que los estudiantes fueron destacados por su recorrido en programación, robótica, innovación, trabajo en equipo y compañerismo. Subrayaron, además, que dos de ellos participaron recientemente en la Copa Robótica Argentina, un certamen nacional que les permitió medir sus habilidades y adquirir una valiosa experiencia competitiva que ahora podrán aplicar en el escenario internacional.

La compañía argentina de tecnología educativa Educabot es quien representará a la delegación argentina y brindará el soporte necesario durante la competencia. Felipe Herrera Zoppi, cofundador de la empresa, manifestó su entusiasmo por esta nueva participación. “Nuestro compromiso es acompañar a cada provincia invitada para que la delegación argentina viva una experiencia transformadora”, afirmó. Herrera Zoppi también destacó el valor formativo de este tipo de iniciativas. “La robótica educativa no solo despierta vocaciones científicas, también promueve habilidades clave para el futuro, como la creatividad, el liderazgo y el trabajo colaborativo”, aseguró.

La participación de estos jóvenes neuquinos en el mundial de Panamá no es solo un reconocimiento a su talento y dedicación, sino también una muestra del potencial que residen en las escuelas técnicas del interior del país. Su viaje simboliza la apuesta por una educación que mira hacia el futuro, que fomenta la innovación y que prepara a las nuevas generaciones para ser protagonistas de un mundo en constante cambio. La comunidad educativa y toda la Argentina seguirán de cerca su desempeño, con la certeza de que, más allá del resultado, la experiencia ganada será un capital invaluable para su desarrollo personal y profesional.