Estudian posibles casos de gripe aviar en Comodoro y Rada Tilly: recomiendan evitar ir a las playas

Tras confirmarse dos casos de gripe aviar en Punta Pirámides, Chubut, en Comodoro Rivadavia se confirmó la aparición de un lobo marino muerto en la playa de Kilómetro 4, como así también de lobos marinos pequeños en Rada Tilly, por lo que se ha decidido implementar una serie de medidas preventivas.

Juan José Rivera, secretario de Gobierno de Rada Tilly, habló con ADNSUR sobre la posibilidad de que existan casos de gripe aviar en la localidad.

"La aparición de un lobo marino bebé como los que han que aparecido muerto en Rada Tilly, no necesariamente podría ser gripe aviar, sino producto de la misma marejada, pero debemos tomar como positivo cualquier animal muerto y proceder en consecuencia”, dijo.

Cuáles son las recomendaciones a la población ante la aparición de casos de gripe aviar

En relación a los casos de gripe aviar a nivel nacional, Rivera señaló que el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) establece las pautas a seguir ante la presencia de animales moribundos, sospechosos o fallecidos.

"En caso de sospecha, se toman medidas preventivas que incluyen el retiro de los animales muertos en la playa y su disposición en una fosa especial con medidas de seguridad e higiene para su recolección y manejo posterior", detalló Rivera.

El funcionario destacó la importancia de evitar el contacto de personas y mascotas con animales muertos: "Recomendamos no llevar mascotas, en especial perros, a la playa. Es fundamental evitar la cadena de contagio. Si se encuentra un animal moribundo o muerto, es vital no acercarse, no tocarlo y comunicarse con la Dirección de Bromatología, Seguridad Urbana o directamente con SENASA", subrayó.

Apareció un lobo marino muerto en una playa de Comodoro y analizan si se trata de gripe aviar

En cuanto a la circulación en la playa, Rivera sugirió evitarlo hasta recibir nuevas indicaciones. Si se pasea sobre la rambla, se aconseja mantener a las mascotas con correa para prevenir incidentes.

RECOMENDACIONES EN COMODORO ANTE CASO SOSPECHOSO

La subsecretaría de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, confirmó el hallazgo de un lobo marino muerto en la playa de km 4, y actualmente el SENASA está realizando un análisis para determinar si se trata de un caso positivo de Gripe Aviar.

"Se han implementado las medidas de precaución necesarias, incluyendo la instalación de un cerco perimetral. A partir de los resultados de este análisis, podremos determinar si estamos frente a un caso de gripe aviar o no", declaró en una entrevista con Radio del Mar en la mañana del lunes.

Detectaron casos de gripe aviar en lobos marinos en Santa Cruz

Ante esta situación, el municipio de Comodoro Rivadavia emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para hacer frente a posibles casos sospechosos de Gripe Aviar.

➡️Evitar el ingreso y circulación de personas y vehículos a la playa.

➡️ Ante la presencia de un lobo marino no acercarse y evitar el contacto directo o acercamiento de mascotas.

➡️ Evitar el contacto directo con aves silvestres y solo observarlas a distancia.

➡️No tocar superficies que podrían estar contaminadas con secreciones o heces de aves.

➡️ En caso de encontrar algún animal con signos nervioso o muerto, evitar el contacto y avisar al SENASA.

Preocupación por la muerte de 40 lobos marinos: investigan si es por un brote de gripe Aviar

¿EXISTE EL RIESGO DE CONTAGIO EN ZORROS?

Rivera admitió que existe la posibilidad del contagio de gripe aviar en los zorros y recordó la problemática en la zona. “Hemos solicitado a la Dirección de Fauna de la provincia que nos brinde soluciones para manejar esta situación. Necesitamos habilitaciones para captura y castración u otras medidas similares”.,

"La cantidad de zorros en la ciudad ha aumentado, no solo debido a la gripe aviar, sino también por la gestión inadecuada de la basura y las enfermedades que podrían transmitir a mascotas y personas", afirmó.

Chubut: Prohíben actividades con lobos marinos en Península Valdes tras los casos de gripe aviar

LIMPIEZA EN LA PLAYA

El secretario concluyó mencionando la limpieza de la playa de Rada Tilly, que luego de fuertes marejadas apareció repleta de restos de crustáceos.

"Hay labores de limpieza en la playa de Rada Tilly, especialmente dada la cantidad de restos acumulados. Las máquinas están trabajando en este momento. Cuando las mareas se estabilicen, se procederá a una limpieza más exhaustiva", agregó Rivera

Se registró un corte de luz en Rada Tilly y en varios barrios de Comodoro

.