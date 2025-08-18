Estudian la geodiversidad de Chubut para potenciar el turismo y la conservación ambiental
Un equipo de investigadores analiza la región centro-norte de Chubut para identificar y proteger sitios de valor científico y turístico. El objetivo es fomentar el geoturismo sostenible que impulse el desarrollo económico local sin comprometer el patrimonio natural.
La investigación científica juega un papel fundamental en la comprensión y preservación de nuestro entorno natural. En particular, el estudio del patrimonio geológico permite conocer las formaciones, procesos y características que dieron forma a una región, aportando información clave sobre su historia y evolución. Este conocimiento es esencial para conservar adecuadamente los recursos naturales y para planificar un desarrollo sostenible.
Conocer la geodiversidad de una región no solo tiene un valor académico, sino que también es clave para proteger sitios de interés científico y ambiental. La identificación de estos espacios ayuda a garantizar que se mantengan intactos y accesibles para futuras generaciones, además de permitir su valoración educativa y cultural. A través de un inventario detallado, los expertos pueden definir estrategias concretas de conservación y uso responsable.
Además, el patrimonio geológico representa una oportunidad para el desarrollo local, especialmente a través del geoturismo. Esta modalidad turística promueve la visita a lugares de interés geológico con un enfoque de respeto y cuidado del ambiente. Así, se genera una conexión entre la comunidad, los visitantes y la naturaleza, impulsando la economía regional y fomentando una conciencia ambiental que beneficia a todos.
Este lunes 18 de agosto se conoció que una investigación científica en Chubut busca identificar y valorizar el patrimonio geológico de la región centro-norte con el fin de promover el geoturismo y la conservación ambiental. El estudio está a cargo del licenciado en Geología Bernardo Wengier, cofinanciado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el CONICET.
El proyecto se enfoca en analizar la geodiversidad, la variedad de rasgos geológicos en un área, para identificar sitios con potencial turístico y científico. Bajo la dirección de los doctores Óscar Martínez y Soledad Schwarz, la investigación plantea un enfoque que combina ciencia, turismo y protección del medio ambiente.
Entre los avances, se destaca una evaluación inédita de la geomorfología regional, la elaboración de un inventario de geositios potenciales y la colaboración con el Grupo de Investigación Geología Esquel (GIGE), que une esfuerzos entre el ámbito académico, privado y público. Además, el equipo participó en la actualización del libro “Valle Gondwana”, incorporando una nueva área geológica relevante.
El desarrollo del geoturismo abre nuevas oportunidades para diversificar la oferta turística local, fomentar la educación ambiental y preservar el patrimonio natural de la provincia. Este trabajo demuestra cómo la ciencia y la tecnología pueden impulsar el crecimiento económico y la conservación ambiental de manera integrada.
