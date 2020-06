COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Un grupo de 30 trabajadores llevó adelante un bloqueo en el ingreso al puerto de Comodoro Rivadavia desde la noche del miércoles, donde exigían poder entrar a trabajar. Aseguran que todos ya se hicieron el hisopado de forma particular y dieron negativo de coronavirus.

Debido al reclamo, el ingreso y egreso al puerto de la ciudad estuvo totalmente bloqueado, lo que impedía el normal funcionamiento de la terminal de Patagonia Argentina que funciona allí. No podían salir colectivos. ADNSUR pudo confirmar que se encontraba interrumpido momentáneamente el servicio de colectivos de transporte público hacia y desde zona norte de la ciudad. “No dejamos salir los colectivos, estamos dejando entrar al personal de Patagonia. Los colectivos no van a salir hasta que tengamos una respuesta”, había advertido uno de los estibadores.

Pero cerca de la mañana, con la presencia de autoridades del gobierno, y ante la promesa de destrabar el conflicto que les permitirá trabajar desde este mediodía, los estibadores decidieron permitir la salida de colectivos de Patagonia, que comenzaron a circular, restableciendo así el servicio de zona norte de la ciudad.

“Estamos reclamando el trabajo, anoche nos encontramos con que no estamos autorizados para trabajar. Nadie nos dio una respuesta por eso nos quedamos acá. Decidimos cerrar el puerto, nadie nos llamó para decirnos por qué no estamos autorizados”, habían manifestado los trabajadores.

Y advirtieron que “nos vamos a quedar hasta que nos den una respuesta, nos llamó el abogado que nos dice que se están firmando todos los papeles pata que podamos trabajar, pero nadie vino a decirnos nada. Nosotros comprendemos todo, pero nosotros tenemos que trabajar".