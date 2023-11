Estela de Carlotto: "Massa va a hacer lo que dice, no nos va a engañar"

La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó este lunes por la noche que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, "es un siniestro" y reiteró su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que consideró como "una persona preparada".

"El señor Milei es un personaje siniestro y está anunciando cosas siniestras como cerrar espacios, donde la cultura va a ser otra cosa, y una economía dominada por el dólar", señaló la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con C5N.

Carlotto evitó opinar sobre la candidata a vicepresidenta por el espacio libertario, Victoria Villarruel, e indicó: "no me importa lo que diga esa señora de mí, ni me interesa, yo sé quién soy, voy a hacer mi obra para que nunca más se repita la dictadura".

La referente por los derechos humanos elogió a Massa, al que calificó como una "persona preparada" para ejercer el cargo de Presidente.

"No tengo miedo, tengo fe, confianza y creo que va a ganar el mejor, que es Massa. A Massa lo conocemos, porque es un funcionario, es una persona clara y está preparada", resaltó.

"Cuando sea presidente, todos los vamos a acompañar. Él va a hacer lo que dice, no nos va a engañar", agregó.

Carlotto se refirió también a la influencia de Javier Milei en los votantes jóvenes y enfatizó: "los jóvenes han llegado a seguir a este hombre, es un tipo que entusiasma a un joven porque dice barbaridades".

Por último, destacó el trabajo de Abuelas y afirmó: "no tenemos odio, rencor ni venganza. Nuestro lema es memoria, verdad y justicia. Convencidas de que tenemos que llegar a quienes fueron y reciban el castigo de la ley".