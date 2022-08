El pasado martes Estefi Berardi se ausentó en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine. Al día siguiente se reincorporó y mantuvo una distendida charla con la conductora sobre el especial motivo por el que no pudo asistir al programa.

La panelista contó que se sometió a un tratamiento de fertilidad al congelar óvulos para poder ser mamá en el futuro, y contó el valor del procedimiento.

“No siento que sea ahora, estoy con mucho trabajo, pero sí es algo que me gustaría más adelante. Tal vez no los use, no es que sí o sí los tenés que usar, pero los tenés que seguir manteniendo”, comentó.

“Lo que es caro es la punción que es la extracción de los óvulos. Después mantenerlos en el freezer o la heladera, no es tan caro. El monto es en dólares, pero lo podes pagar en pesos. En este que yo fui había tres cuotas sin interés. Total el tratamiento, la punción, ecografías, puede durar entre diez y veinte días según el cuerpo de cada uno", agregó.

"El precio total sin la medicación sale 800 dólares. La medicación se paga aparte, sale alrededor de 140 mil pesos, las jeringas y las inyecciones", culminó.