Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, compartió su impactante "antes y después" para generar conciencia

Al igual que su esposo Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini se dedica a la nutrición y este lunes sorprendió al mostrar una foto de su cuerpo cuando era adolescente y lo comparó con su actualidad.

“El #lunesarranco, ¿cuántas veces bajaste y subiste de peso? Y cada vez que bajaste, ¿por qué lo hiciste?”, arrancó la nutricionista.

"Cada persona puede tener una respuesta distinta a esta pregunta, puede ser por salud, hoy se sabe que el exceso de peso puede desencadenar el aumento de presión, colesterol, insulino resistencia o diabetes, entre otras”, agregó.

“Muchos lo hacen porque están cansados de verse así, de la discriminación (el INADI arroja datos, que la discriminación por el peso, es la tercer causar de denuncias). De no encontrar talles, de no gustarse”, continuó la esposa de Alberto Cormillot.

“Sí, sería estupendo vivir en una sociedad que esto no ocurra. Pero ocurre y a muchos les afecta, pero este posteo no se trata de eso”, añadió. En continuidad, remarcó que "es la causa por la que decidiste bajar de peso, el peso ideal es algo por lo que no podes guiarte si tuviste sobrepeso u obesidad”.

Por último, la nutricionista explicó las dificultades que tienen ciertos cuerpos de llegar a ciertos pesos, ya que muchas veces están relacionados con su pasado. “Esos son números casi imposibles según la persona, lo Importante es llegar a un número que disminuyan tus posibilidades de alguna complicación y que sea sostenible en el Tiempo y esto depende de los hábitos que hagas en el camino. Si bajaste haciendo cualquier cosa, así te va a durar seguramente y si bajaste a un peso que no era para vos, también, así te va a durar. Y ni imaginas la frustración que va a causar”, cerró.