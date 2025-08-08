La ciudad enfrenta una crisis histórica debido a la sobrepoblación de perros y gatos, un problema que ya supera los límites tolerables y demanda acciones urgentes.

En una población de 200.000 habitantes, el número de animales debería oscilar alrededor de 100.000, pero la realidad es alarmante: abandono, reproducción descontrolada y falta de políticas efectivas siguen generando un grave conflicto sanitario, ambiental y de bienestar animal.

En este contexto, organizaciones proteccionistas brindarán una charla abierta y gratuita este viernes 8 de agosto a las 17:00 horas en la Asociación de Forestadores y Productores de Chacra de Km. 17 (Av. Ricardo Pettinari).

La actividad coincide con las jornadas de castración en el barrio, y se invita a todos los vecinos a participar para conocer los beneficios de la esterilización temprana y el cuidado responsable.

Km. 17: Una zona crítica

Este sector registra un alto índice de perros en situación de calle, con denuncias por ataques a animales de granja, mordeduras y casos de maltrato. La castración masiva es la única solución comprobada para frenar la reproducción descontrolada y reducir el sufrimiento animal.

¿Por qué hay que aplicar el Programa de Esterilización Permanente en Comodoro Rivadavia?

A pesar de existir leyes como la Provincial N° I 655 y la Ordenanza Municipal N° 15.776/21, las calles siguen repletas de animales enfermos, víctimas de atropellos o maltrato. El problema no se resuelve con medidas aisladas: solo el PEP, aplicado correctamente, puede frenar esta emergencia.

Las 6 claves del PEP: Requisitos para que funcione

✅ GRATUITO: Eliminar barreras económicas es esencial. La sobrepoblación no la generan los animales callejeros (con baja capacidad reproductiva), sino los perros y gatos domiciliados sin castrar.

✅ MASIVO: Se deben realizar 20.000 esterilizaciones anuales (20% de la población animal). Menos del 10% solo retrasa el problema.

✅ SISTEMÁTICO: Sin interrupciones. Turnos ágiles y atención prioritaria a hembras en celo o preñadas.

✅ TEMPRANO: La castración debe ser antes del primer celo (a los 3 meses). Una hembra sin esterilizar puede generar hasta 5 crías por camada.

✅ EXTENDIDO: Llegar a todos los barrios con jornadas en sociedades de fomento, escuelas y móviles quirúrgicos.

✅ NO EXCLUYENTE: Atender machos, hembras, mestizos, con o sin tutor. Ignorar a los gatos solo agravará el problema.

Resultados esperados

A corto plazo: Reducción de animales abandonados, colonias felinas, accidentes viales y enfermedades zoonóticas (rabia, leptospirosis, sarna).

A largo plazo: Equilibrio poblacional y mejora en la calidad de vida de animales y personas.