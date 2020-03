COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) –El Gobierno Nacional dispuso ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.

En el marco de la emergencia por Coronavirus, la medida fue dispuesta por el gobierno nacional y contempla un pago por única vez en el mes de abril, mientras que será destinado a quienes reúnan los siguientes requisitos:

-Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

-Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Tampoco deben registrar ingresos originados en planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El beneficio, que será de 10.000 pesos por única vez, sí podrá ser recibido por beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar. En este caso no deben hacer ninguna inscripción, ya que se les acreditará el monto automáticamente.

Trámite

Para los demás aspirantes, deberán completar un formulario por internet, en el sitio oficial www.anses.gob.ar. Una vez finalizada la preinscripción, ANSES analizará la información y podrá solicitar datos complementarios, por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago.

La inscripción comienza este viernes 27, para DNI terminados en 0 y 1; el sábado 28 podrán inscribirse los DNI terminados en 2 y 3; mientras que el domingo 29 lo harán las terminaciones 4 y 5; lunes 30 para DNI terminados en 6 y 7; martes 31 de marzo para las terminaciones 8 y 9.