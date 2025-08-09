Este sábado, en el marco de la XII edición de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, los periodistas Raúl Figueroa y Víctor Amigorena presentarán su obra “El nombre de tu calle”. La actividad se llevará a cabo a las 20 horas en el auditorio del Centro Cultural.

El libro reúne las historias de vecinos y vecinas que fueron homenajeados con la imposición de sus nombres en distintas calles de la ciudad. A través de un trabajo de investigación y recopilación, los autores rescatan la memoria de personalidades que dejaron su huella en la comunidad, brindando al lector un recorrido por la identidad y el pasado de Comodoro Rivadavia.

Las mejores fotos de la Feria del Libro de Comodoro, por la que ya pasaron más de 40 mil personas

La presentación forma parte de la variada agenda de propuestas culturales que ofrece la Feria del Libro, con el objetivo de acercar la literatura, la historia local y el diálogo entre autores y público.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, que es quien administra el Fondo Editorial Municipal (FEMU), ordenanza creada para fomentar la ayuda a escritores locales para la edición de sus libros.