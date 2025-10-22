Este miércoles cortarán el agua en todo Comodoro por un lapso de 12 horas

Este miércoles 22 de octubre cortarán el agua en Comodoro Rivadavia. Así lo anunció la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) a través de un comunicado. Será desde las 18 horas y por un lapso de 12 horas.

❗Recibí las alertas de cortes de agua AL INSTANTE directamente en tu celular 📲 HACÉ CLICK ACÁ y sumate a la Comunidad de ADNSUR

En tanto, aclararon que el objetivo será recuperar los niveles de las reservas de Puesto La Mata.

“Como excepción, en la zona de Parque Industrial, el corte se extenderá por 24 horas, también a partir de las 18 h, debido a tareas de mantenimiento en la reserva que abastece a ese sector”, añadieron. Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Por otra parte, mencionaron que la medida se tomó porque las reservas no lograron estabilizarse y mostraron una disminución constante debido al elevado consumo registrado en la última jornada, lo que dificulta sostener la demanda del sistema. Por último, desde el Departamento de Saneamiento, pidieron a los vecinos hacer uso racional del servicio.

Con información de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR