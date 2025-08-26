Este martes despedirán a la mujer que murió en el trágico accidente de Comodoro

Este martes despedirán los restos de la mujer que falleció en el trágico accidente registrado en Comodoro Rivadavia.

Se trata de Maira Remolcoy, la mujer de 36 años que perdió la vida el lunes 25 de agosto.

«Su despedida se realizará en la sala C de Av. Canadá el día 25/08/25 a partir de las 20:00 h y hasta las 10:30 h del día 26/08/25. Su inhumación se llevará a cabo el día 26/08/25 a las 11:00 h, en el cementerio Oeste de nuestra ciudad», indicaron desde el Servicio Solidario de Sepelios.

«Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos», finalizaron en el comunicado.

TRAGEDIA EN COMODORO

El accidente involucró a un Volkswagen Gol y un Fiat Palio, cuyos conductores colisionaron de manera violenta, provocando la muerte de Maira Remolcoy, de 36 años. Según los primeros informes de la investigación, la mujer víctima era madre de dos hijos y perdió la vida en el lugar del impacto.

Adiós a un símbolo del amor: pusieron en venta un reconocido hotel transitorio de Comodoro Rivadavia

Tras las primeras medidas judiciales, se determinó que el conductor del Volkswagen Gol habría tenido responsabilidad en el accidente. Por este motivo fue detenido y se aguarda la formalización bajo la calificación provisoria de «homicidio culposo agravado».

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

El fiscal jefe Cristian Olazábal intervino como fiscal de guardia, y la fiscal Verona Dagotto quedó a cargo de la investigación. La Oficina Judicial aún debe confirmar la fecha y la hora de la audiencia de control de detención y la apertura de la causa.

El hecho conmocionó profundamente a la ciudad y se esperan avances en el esclarecimiento del accidente, que dejó además a varias personas heridas en estado de diversa gravedad.