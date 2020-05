COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Alexis Tögel, secretario de la Cámara de Comercio comodorense, indicó a ADNSUR que "se puede avanzar con algo que era muy necesario para empezar a tener un poco de actividad y acostumbrarse a convivir con esta situación", y remarcó que "no va a ser igual que antes de la pandemia". Habrá exhaustivos controles municipales, según se anunció.

"No va a ser un 'paseo de compras', ni salir a comprar mirando vidrieras; hay que programarse y trasladarse si es solamente necesario", enfatizó Tögel. Si bien se recomienda que los clientes compren en los comercios cercanos a sus domicilios, con esta flexibilización podrán trasladarse a otras zonas para realizar compras que no sea posible efectuar dentro de sus áreas de residencia.

Los rubros comerciales habilitados para abrir a partir de este martes son casi todos "a excepción de los que tienen aglomeración de gente y permanencia física en el local, como cines, confiterías, teatros, restaurantes, espectáculos", apuntó Tögel, y mencionó que "se va a atender con un protocolo para brindar la mayor seguridad sanitaria posible en cada intercambio comercial".

De acuerdo a la actividad, podrán abrir de 9 a 17 hs o de 10 a 18 hs.

Recaudos que deben tener en cuenta los clientes:

- Usar el tapabocas, tanto para circular por la ciudad como para entrar a los comercios.

- Salir los días habilitados según la terminación del DNI (lunes, miércoles y viernes terminación par; martes, jueves y sábados terminación impar).

- Verificar con cada comercio el horario de apertura y el stock de lo que se va a comprar para evitar traslados innecesarios.

- Lavarse las manos antes de salir.

- Mantener la distancia social.

- No ingresar al local si éste colmó su capacidad (una persona cada 16 m2)

- Utilizar alcohol en gel

- Estornudar en el pliegue del codo (incluso con el tapabocas)

Medidas en los comercios

- La atención será con personal reducida, para permitir el ingreso de personas (y no colmar la capacidad máxima del local)

- Se sugiere el uso de medios electrónicos de pago o tarjetas, para evitar la manipulación de billetes, que suelen tener mayor probabilidad de contener virus y gérmenes, y es más dificil de sanitizar.

- Algunos comercios podrían brindar turnos de atención para evitar las filas de clientes y las experas en el exterior del local.

- Los comercios pueden establecer de forma particular un horario especial para la atención a mayores de edad (grupo de riesgo), o darles prioridad de ingreso para que no esperen afuera.

- El mecanismo de delivery seguirá funcionando de manera paralela, para no saturar los locales comerciales.