Este lunes 27 de octubre, desde las 16:00 y por un lapso estimado de 24 horas, se interrumpirá el servicio de agua potable en toda Comodoro Rivadavia debido a una reparación urgente en una avería detectada en el acueducto del ’66, ubicado entre Cerro Negro y Valle Hermoso.

La falla, que se agravó durante la madrugada, ha impedido que el sistema logre estabilizar el caudal y recuperar las reservas necesarias para abastecer a la ciudad. Además, el vaciamiento de los tanques domiciliarios empeora la situación, acelerando el descenso de las reservas desde que el agua llega a Puesto La Mata.

Extienden el corte de agua en todo Comodoro por 24 horas

Desde el Departamento de Saneamiento y el Departamento de Sistema Acueductos y Acuíferos informaron que, para aliviar la falta de agua, se habilitaron tres puntos de carga distribuidos en distintas zonas de la ciudad:

En la zona norte: Planta Santa Lucía, entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso. Ciudadela, entre Ruta nº 3 y Ruta nº 39.

En la zona sur: Avenida 10 de Noviembre y calle 714.

RECOMENDACIONES ANTE EL CORTE DE AGUA

Realizar un almacenamiento previo de agua para uso doméstico básico, como consumo, limpieza y preparación de alimentos durante el período de corte.

Hacer un uso racional y responsable del agua disponible, evitando desperdiciar este recurso esencial.

Cerrar las canillas mientras se enjabona o se lava los dientes para ahorrar agua.

Minimizar el uso de electrodomésticos que demandan agua, como lavavajillas y lavarropas, hasta que se restablezca el suministro.

Mantener recipientes con agua para higiene personal y limpieza durante la interrupción del suministro.

Estar atentos a las comunicaciones oficiales de la SCPL para saber cuándo se normaliza el servicio.

Estas medidas ayudan a mitigar el impacto del corte, asegurar la normalidad en las tareas diarias y contribuir a la optimización del recurso hídrico en la ciudad.