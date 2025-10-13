Desde las 18:00 horas de este lunes 13 de octubre y por un período estimado de 12 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en Comodoro Rivadavia debido a un aumento significativo en la turbiedad del agua proveniente del lago Musters.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que los equipos técnicos ya se encuentran trabajando intensamente para estabilizar y normalizar el proceso de potabilización afectado por esta situación. La turbiedad elevada compromete la calidad del agua, lo que obliga a suspender temporalmente el servicio para evitar riesgos sanitarios.

Desde el Departamento de Saneamiento y el Departamento de Sistema de Acueductos y Acuíferos solicitaron a los vecinos hacer un uso racional y responsable del agua durante este lapso, priorizando las necesidades básicas y evitando el desperdicio.

Esta medida preventiva busca garantizar que, una vez restablecido el suministro, el agua llegue en condiciones óptimas para el consumo de toda la comunidad. La SCPL continuará informando sobre la evolución del trabajo y la normalización del servicio.

RECOMENDACIONES ANTE EL CORTE DE AGUA

Realizar un almacenamiento previo de agua para uso doméstico básico, como consumo, limpieza y preparación de alimentos durante el período de corte.

Hacer un uso racional y responsable del agua disponible, evitando desperdiciar este recurso esencial.

Cerrar las canillas mientras se enjabona o se lava los dientes para ahorrar agua.

Minimizar el uso de electrodomésticos que demandan agua, como lavavajillas y lavarropas, hasta que se restablezca el suministro.

Mantener recipientes con agua para higiene personal y limpieza durante la interrupción del suministro.

Estar atentos a las comunicaciones oficiales de la SCPL para saber cuándo se normaliza el servicio.

Estas medidas ayudan a mitigar el impacto del corte, asegurar la normalidad en las tareas diarias y contribuir a la optimización del recurso hídrico en la ciudad.