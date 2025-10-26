Elecciones 2025
Este lunes no habrá clases en el Turno Mañana en las escuelas de Chubut en las que se votó
La medida tiene como objetivo garantizar las condiciones de higiene y limpieza necesarias en los establecimientos luego de la jornada electoral de este domingo. En los turnos Tarde y Vespertino habrá actividades escolares normales.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informó que este lunes 27 de octubre se suspenderán las clases únicamente en el Turno Mañana en aquellas instituciones educativas que hayan sido afectadas al desarrollo del acto electoral de este domingo 26 de octubre.
Las autoridades provinciales explicaron que la medida tiene como objetivo garantizar las condiciones de higiene y limpieza necesarias en los establecimientos luego de la jornada electoral.
Por su parte y en lo referido a los turnos Tarde y Vespertino, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad, una vez finalizadas las tareas de acondicionamiento de los edificios educativos.
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
IMPACTANTE
Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta
La investigación podría marcar la ruta del vehículo y acercarse a los últimos tramos antes de que la camioneta quede “cerrada y empantanada”.
No disponible sin conexión
Búsqueda desactivada
Encontraron a los dos jóvenes que eran intensamente buscados en Comodoro
Se trata de Luciano Vivar, de 23 años, y Héctor Carrasco, de 30 años. Habían sido vistos por última vez el pasado 16 de octubre.
No disponible sin conexión
INTENSA BÚSQUEDA
Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología
Continúan las tareas de rastrillaje con drones, binomios caninos y más de 40 efectivos en un operativo amplio para tratar de encontrar a Pedro Alberto Kreder (79 años) y a Juana Inés Morales (69).
No disponible sin conexión
MISTERIO
La cruda hipótesis que manejan los investigadores tras 11 días de búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro
Con drones y perros rastreadores, las fuerzas de seguridad intensifican el operativo en una zona inhóspita, donde la camioneta de la pareja fue encontrada y retirada tras intensos trabajos. Este miércoles, una línea de investigación comenzó a cobrar fuerza.
No disponible sin conexión