Este lunes no habrá clases en el Turno Mañana en las escuelas de Chubut en las que se votó

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informó que este lunes 27 de octubre se suspenderán las clases únicamente en el Turno Mañana en aquellas instituciones educativas que hayan sido afectadas al desarrollo del acto electoral de este domingo 26 de octubre.

Las autoridades provinciales explicaron que la medida tiene como objetivo garantizar las condiciones de higiene y limpieza necesarias en los establecimientos luego de la jornada electoral.

Por su parte y en lo referido a los turnos Tarde y Vespertino, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad, una vez finalizadas las tareas de acondicionamiento de los edificios educativos.