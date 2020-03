COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este domingo, desde el Ministerio de Salud de la Nación se confirmó la llegada de 50 mil reactivos para poder detectar el coronavirus, y que serán distribuidos en todo el país. En Chubut llegarían este lunes. El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó que “Esta tarde estarían llegando los reactivos que nos permitirán confirmar o descartar los casos sospechosos” de coronavirus en la provincia.

Asimismo, el ministro aclaró que el laboratorio central de epidemiología en Trelew y el laboratorio central de Esquel, están listos para hacer los test. “También trataremos de capacitar a los profesionales de Comodoro para hacerlos ahí”, agregó.

Respecto de cómo se llevarán a cabo los test, detalló que se trata de un proceso corto en el que se van descartando otras enfermedades respiratorias hasta llegar a la prueba de coronavirus. “La llegada de los kits va a agilizar muchísimo la tarea”, destacó.

Y señaló que los kits son los elementos necesarios para hacer mil análisis a mil personas que están en sospecha. “Más del 40% de las personas pueden tener el virus y no saberlo. Tenemos casi 1900 personas que son viajeros que han estado en lugares con riesgo. A esas personas es que tenemos más riesgo de que circulen porque pueden tener la enfermedad y no saberlo”, manifestó Puratich a Radio Chubut.

COMPRA DE RESPIRADORES Y CAMAS DISPONIBLES

Por otro lado, el funcionario afirmó que se han comprado respiradores en la provincia “y hemos puesto a otros que teníamos en condiciones”.

Además, aclaró que en toda la provincia hay 98 camas de Terapia intensiva entre el sector público y privado. “Ante una situación como esta es un numero escaso, por eso estamos trabajando en aumentar las camas. Las camas de UTI incluyen al menos 4 bombas de infusión, monitores y respiradores”, dijo.

Y aseveró que “Los hospitales han preparado los espacios y el personal se va a reacomodar de acuerdo a la demanda”.