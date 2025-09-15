Este lunes cortarán el agua en cuatro barrios de la zona norte de Comodoro por 24 horas
El suministro será interrumpido por tareas de mantenimiento que ya estaban programadas.
Este lunes 15 de septiembre, la SCPL anunció un corte programado del suministro de agua que afectará a cuatro barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia.
La interrupción comenzará a las 20 horas y se extenderá por un lapso aproximado de 24 horas debido a tareas de mantenimiento en el subacueducto Manantiales Behr.
Los barrios afectados serán Km. 14, Km. 17, Km. 18 y Centenario, zonas donde los vecinos deberán afrontar la falta de agua hasta que culminen las labores técnicas. La SCPL recomendó a los usuarios hacer un uso racional del recurso y tomar previsiones para mitigar el impacto durante la suspensión del servicio.
Vale remarcar que el subacueducto Manantiales Behr forma parte del sistema principal que garantiza el suministro de agua potable a la zona norte de la ciudad, por lo que las tareas de mantenimiento son esenciales para preservar la calidad y continuidad del servicio.
RECOMENDACIONES ANTE EL CORTE DE AGUA
- Realizar un almacenamiento previo de agua para uso doméstico básico, como consumo, limpieza y preparación de alimentos durante el periodo de corte.
- Hacer un uso racional y responsable del agua disponible, evitando desperdiciar este recurso esencial.
- Cerrar las canillas mientras se enjabona o se lava los dientes para ahorrar agua.
- Minimizar el uso de electrodomésticos que demandan agua, como lavavajillas y lavarropas, hasta que se restablezca el suministro.
- Mantener recipientes con agua para higiene personal y limpieza durante la interrupción del suministro.
- Estar atentos a las comunicaciones oficiales de la SCPL para saber cuándo se normaliza el servicio.
Estas medidas ayudan a mitigar el impacto del corte, asegurar la conveniencia en las tareas diarias y contribuir a la optimización del recurso hídrico en la ciudad.