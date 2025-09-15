Este lunes 15 de septiembre, la SCPL anunció un corte programado del suministro de agua que afectará a cuatro barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

❗Recibí las alertas de cortes de agua AL INSTANTE directamente en tu celular 📲 HACÉ CLICK ACÁ y sumate a la Comunidad de ADNSUR

La interrupción comenzará a las 20 horas y se extenderá por un lapso aproximado de 24 horas debido a tareas de mantenimiento en el subacueducto Manantiales Behr.

Los barrios afectados serán Km. 14, Km. 17, Km. 18 y Centenario, zonas donde los vecinos deberán afrontar la falta de agua hasta que culminen las labores técnicas. La SCPL recomendó a los usuarios hacer un uso racional del recurso y tomar previsiones para mitigar el impacto durante la suspensión del servicio.

Corte total de agua en Puerto Madryn por rotura en el acueducto y bajos niveles de reserva

Vale remarcar que el subacueducto Manantiales Behr forma parte del sistema principal que garantiza el suministro de agua potable a la zona norte de la ciudad, por lo que las tareas de mantenimiento son esenciales para preservar la calidad y continuidad del servicio.

RECOMENDACIONES ANTE EL CORTE DE AGUA

Realizar un almacenamiento previo de agua para uso doméstico básico, como consumo, limpieza y preparación de alimentos durante el periodo de corte.

Hacer un uso racional y responsable del agua disponible, evitando desperdiciar este recurso esencial.

Cerrar las canillas mientras se enjabona o se lava los dientes para ahorrar agua.

Minimizar el uso de electrodomésticos que demandan agua, como lavavajillas y lavarropas, hasta que se restablezca el suministro.

Mantener recipientes con agua para higiene personal y limpieza durante la interrupción del suministro.

Estar atentos a las comunicaciones oficiales de la SCPL para saber cuándo se normaliza el servicio.

Estas medidas ayudan a mitigar el impacto del corte, asegurar la conveniencia en las tareas diarias y contribuir a la optimización del recurso hídrico en la ciudad.