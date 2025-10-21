La comunidad universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) se prepara para una jornada trascendente, ya que el próximo jueves 23 de octubre, a las 15 horas, en el Aula Magna del edificio de Km. 4, se realizará la Asamblea Universitaria en la que se elegirán rector/a y vicerrector/a para el próximo período de gestión.

La elección se realiza a través de un colegio electoral de 70 miembros, conformado por representantes de los distintos claustros —docentes, no docentes, estudiantes y graduados— de las cinco facultades que integran la institución.

La elección de autoridades de cada facultad se realizó en el mes de septiembre, por lo que ahora son esos consejeros quienes están habilitados para participar de la Asamblea.

Los postulantes que ya dieron a conocer su intención de participar

Hasta ahora hay 4 postulantes, impulsados por distintos sectores y facultades, pero no se descarta que pueda haber otros, ya que el sistema permite la nominación de postulantes hasta antes del inicio de la Asamblea.

Uno de los primeros nombres que comenzó a circular es el de Julio Ibáñez, quien se desempeñó en el período anterior como decano de la Facultad de Ciencias Económicas.

A ese nombre se suma el de Gustavo Fleitas, actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de quien sus impulsores destacan que el abogado “reúne el perfil institucional, el liderazgo y la visión federal que el contexto actual de la universidad requiere”.

Otra de las candidaturas es la que encabeza Cristina Masera, actual secretaria de Bienestar Estudiantil de la universidad, quien expresó recientemente que su propuesta apunta a "una universidad que escuche y se comunique con todos los sectores, que consolide la investigación, la extensión y la vinculación con la comunidad".

Desde Ciencias Naturales, el geólogo Oscar Olima también confirmó recientemente su candidatura a rector. Con una destacada trayectoria en la industria petrolera nacional e internacional, el postulante propone transformar a la universidad en "la institución del conocimiento capaz de generar un cambio profundo en la región, con interés científico y económico hacia el mundo".

Un proceso abierto hasta el mismo día de la votación

Según explicó el director de Gestión Administrativa del Consejo Superior, José Soriano, en diálogo con Radio Del Mar, uno de los aspectos más llamativos del proceso es que los candidatos pueden presentarse hasta el mismo día de la asamblea. No existe una instancia previa obligatoria para oficializar las postulaciones, por lo que el listado definitivo de aspirantes se conocerá recién este jueves, al momento de iniciar la sesión.

“Nada impide que ese mismo día pueda surgir otro u otra candidata y presentarse en la asamblea. Solo deben cumplir con los requisitos: ser ciudadano argentino, tener más de 30 años y haber sido profesor regular concursado en una universidad nacional”, precisó Soriano.

Por eso, más allá de los nombres que circulan como posibles postulantes, la oficialización recién se producirá cuando comience la asamblea y algún asambleísta proponga formalmente las candidaturas.

Cómo se elige al nuevo rector

La votación es secreta, mediante cuarto oscuro, y puede tener hasta tres instancias en el primer llamado. Para consagrarse ganador, el candidato debe obtener la mitad más uno de los votos de los asambleístas, es decir, 36 sobre 70.

“En caso de que ningún candidato alcance esa mayoría, se convoca a un nuevo llamado —no antes de 24 horas ni después de cinco días—, donde el cálculo se hace sobre los presentes ese día. Si tampoco hay definición, se pasa a un tercer llamado, con los dos más votados, y se gana por simple mayoría”, explicó el funcionario.

Soriano destacó que, históricamente, nunca se llegó a una tercera instancia, aunque sí ha ocurrido que la elección se defina en una segunda votación.

El encuentro será público y podrá seguirse desde las sedes universitarias mediante transmisión interna, en una jornada que, como señaló Soriano, representa uno de los actos democráticos más relevantes de la vida institucional de la UNPSJB.