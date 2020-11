SARMIENTO (ADNSUR)- El Gobierno Provincial anunció la apertura del turismo comarcal a partir de este jueves 19 de noviembre, pero ya son dos las localidades de la comarca Senguer-San Jorge que han decidido no habilitar el ingreso de turistas.

El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi afirmó que “el ingreso a la localidad va a estar suspendido con fines turístico, nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario si es posible, y si es posible bajo qué circunstancias”, indicó.

Asimismo, aclaró que todas las comarcas tienen realidades diferentes y dentro de la comarca cada localidad tiene su situación. “Uno tiene que pensar que somos 25 mil habitantes y estamos haciendo un esfuerzo muy grande”, dijo.

Balochi además dejó en claro que “se autorizó el tránsito con fines turístico, no la libre circulación. La pandemia no pasó, no es que haya mejorado significativamente la situación epidemiológica”, manifestó a La Tribuna Radio.

Asimismo, desde el municipio aclararon que todas las personas que pretendan ingresar a la localidad deben tramitar el permiso de circulación, "siempre que sea por una motivo justificable" y deberá presentar toda la documentación que lo respalde.

RÍO SENGUER TAMPOCO PERMITE EL INGRESO

Una decisión similar tomó Río Senguer, que si bien su intendente Miguel López Gutiérrez había adelantado que los turistas de Comodoro, Rada Tilly y Sarmiento que quieran visitar Río Senguer "tendrán que hacer cuarentena", en las últimas horas desde el Área de Turismo de la localidad se informó que no habrá apertura comarcal de la actividad turística para personas que provienen de localidades con circulación comunitaria de covid19.

“Alto Rio Senguer no se adhiere a la apertura comarcal de las actividad turística anunciada la semana pasada por el gobierno provincial, así lo confirmo nuestro Sr. Intendente Miguel López Gutiérrez”, afirmaron a través de sus redes sociales.