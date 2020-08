RAWSON (ADNSUR) – El ministro de Economía y Crédito Público del Chubut, Oscar Antonena, confirmó que este jueves se efectuará el depósito de los haberes del mes de junio para todos los trabajadores del sistema público de salud, y los haberes estarán disponibles mañana, viernes 14, a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

De esta forma, 6.401 agentes de salud tendrán disponibles en sus cuentas, a partir de este viernes 14, los haberes completos del mes de junio, lo que equivale a una erogación total de 542 millones de pesos.

Este jueves por la mañana, el ministro de Salud, Fabián Puratich confirmó que se depositarán los salarios de todos los trabajadores de la salud de la provincia.

Según anunció, el depósito de los haberes se concretará en el transcurso del día. “Hoy depositan uno de los sueldos atrasados de salud, para mi es una gran noticia, es algo que me parece justo y es una de los reclamos que había”, dijo. Y destacó la deferencia del ministro de Economía, Oscar Antonena: "Me llamó y me confirmó que hoy depositan haberes pendientes para salud”.

Asimismo, Puratich manifestó que “Sabemos que faltan respuestas, pero estamos trabajando mucho. Pero el arco gremial a veces no lo considera", indicó – a FM Cadena Tiempo - respecto de las medidas de fuerza del sector de la salud.

"Vamos a seguir trabajando, tratando de generar las mejores condiciones laborales, pero ojalá que esto descomprima un poco la situación, y podamos trabajar con un poco más de normalidad y llevar este alivio a los trabajadores", manifestó.