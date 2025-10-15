Este jueves 16 de octubre y por un lapso de 24 horas se interrumpirá el suministro de agua en todo Comodoro Rivadavia.

Así informó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. El motivo sería por trabajos de reacondicionamiento, en el marco del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo del Sistema de Acueductos y Acuíferos. El corte de agua iniciará a partir de las 06:00 hs.

Desde el Departamento de Saneamiento y el Departamento de Sistema de Acueductos y Acuíferos solicitaron a los vecinos hacer un uso racional y responsable del agua durante este lapso, priorizando las necesidades básicas y evitando el desperdicio.

Esta medida preventiva busca garantizar que, una vez restablecido el suministro, el agua llegue en condiciones óptimas para el consumo de toda la comunidad. La SCPL continuará informando sobre la evolución del trabajo y la normalización del servicio.

RECOMENDACIONES ANTE EL CORTE DE AGUA

Realizar un almacenamiento previo de agua para uso doméstico básico, como consumo, limpieza y preparación de alimentos durante el período de corte.

Hacer un uso racional y responsable del agua disponible, evitando desperdiciar este recurso esencial.

Cerrar las canillas mientras se enjabona o se lava los dientes para ahorrar agua.

Minimizar el uso de electrodomésticos que demandan agua, como lavavajillas y lavarropas, hasta que se restablezca el suministro.

Mantener recipientes con agua para higiene personal y limpieza durante la interrupción del suministro.

Estar atentos a las comunicaciones oficiales de la SCPL para saber cuándo se normaliza el servicio.

Estas medidas ayudan a mitigar el impacto del corte, asegurar la normalidad en las tareas diarias y contribuir a la optimización del recurso hídrico en la ciudad.