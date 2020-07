RAWSON (ADNSUR) - Este lunes, trabajadores estatales se movilizaron al edificio de Lotería, en Rawson. Reclaman que les deben los sueldos de mayo y temen que despidan a sus compañeros. Además, piden que intervenga el Procurador General, Jorge Miquelarena, ante una serie de presuntas irregularidades con altas sumas de dinero en los últimos años en el organismo.

En diálogo con ADNSUR, el dirigente gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) Luciano Bunge explicó que: “Nos manifestamos frente al Instituto de Asistencia Social (I.A.S.) frente al peligro de la pérdida laboral de los compañeros del sector. Esta área está sin recaudar hace varios meses producto de la contingencia del coronavirus. Los compañeros no perciben los salarios en tiempo y forma. A esto, se suman las declaraciones del Presidente del Instituto, Luis Aguirre, que provocaron mucha incertidumbre en los trabajadores”.

“El viernes pasado hicimos una conciliación obligatoria en la que el Gobierno se había comprometido a pagarles a los trabajadores de Lotería junto con el rango 3. Nos encontramos con la sorpresa desagradable durante el fin de semana que el rango 3 percibió sus haberes y Lotería no cobró” agregó.

“No sobran los trabajadores, faltan políticas”

“El Instituto está desfinanciado, tienen una deuda de 400 millones de pesos con SEROS y –al no recaudar- no funcionan los Casinos y demás. Tampoco se reúne el dinero necesario para los haberes y la subsistencia. Nos comunicaron que el Bingo de Trelew también está en peligro. El Gobierno provincial debería dar una solución de fondo para dar una tranquilidad a los trabajadores del sector. El Instituto debe proponer nuevas estrategias de trabajo para que sea más redituable el sistema. Acá no sobran los trabajadores, faltan políticas”, afirmó.

Bunge precisó que hay 270 fuentes laborales en peligro en distintas delegaciones a lo largo de toda la provincia. Nuestras prioridades son garantizar las fuentes laborales y el pago inmediato de los sueldos a nuestros compañeros. En segundo término, hay que acordar una política de desarrollo para el sector para que no se vuelvan a reiterar los mismos problemas. Antes que denunciar mediáticamente las supuestas ausencias de los trabajadores, los funcionarios tienen que hacer la denuncia administrativa correspondiente, realizar un sumario, aclarar la situación y luego acudir a la Justicia. Hicimos una Asamblea para definir un ‘Plan de Lucha’ durante toda la semana”, completó el delegado de ATE, Luciano Bunge.

Intervención de Miquelarena

Por su parte, Alfonso López (empleado de Lotería del Chubut) adelantó que presentarán una denuncia ante el Procurador General Jorge Miquelarena para que se intervenga de oficio acorde a una investigación de los propios trabajadores donde se reveló que la plata de Lotería fue ‘desapareciendo’, señaló.

“En septiembre del 2011, el entonces presidente de Lotería, Carlos Barbato, expuso que las utilidades eran de 4 millones de dólares. Si lo trasladamos al presente, son más de 300 millones de pesos. A fines del 2015, Lotería tenía una deuda de 200 millones de pesos. No tenemos acceso a los documentos oficiales porque son del Estado. Hay otra enorme deuda a SEROS contraída en el 2016. A partir de esta situación, le pedimos a Miquelarena que intervenga para hacer las investigaciones que correspondan. La denuncia la presentamos los mismos trabajadores”, acotó .

“Lotería está quebrada y peligran nuestras fuentes de trabajo. Antes de llegar a esta situación, tendría que haber actuado la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y -principalmente- el Tribunal de Cuentas”, concluyó López.