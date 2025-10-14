Estalló el plazo fijo en Argentina: cuánto gano si deposito más de $1.000.000 a 30 días
Conocé qué banco ofrece el mayor rendimiento para un plazo fijo y cómo elegir entre sucursal o colocación digital para maximizar tus ganancias.
La reciente suba notable de las tasas de interés para plazos fijos en Argentina generó un escenario cambiante para los ahorristas, donde las entidades bancarias ajustan sus propuestas para captar depósitos en un contexto de inflación persistente y volatilidad económica.
A comienzos de octubre de 2025, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió una tabla comparativa con las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos del país, donde algunas entidades ofrecen tasas que alcanzan hasta el 53% para depósitos a 30 días.
La inflación elevada y la incertidumbre económica impulsaron a los bancos a competir para ofrecer tasas más atractivas en plazos fijos, que son instrumentos de inversión comunes para quienes buscan resguardar sus pesos frente a la pérdida del poder adquisitivo.
Los bancos grandes como el Banco Nación ofrecen tasas en torno al 39-41%, mientras que bancos más pequeños o entidades financieras digitales despliegan tasas más agresivas, llegando a un máximo del 53%.
Esta dinámica competitiva genera un efecto de escalada, en el que el aumento de tasas por parte de algunas instituciones presiona a otras a ajustar sus rendimientos para no perder depósitos. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo para las entidades, pues tasas muy elevadas encarecen el crédito y pueden reducir márgenes bancarios, lo que explica que algunos bancos elijan tasas más moderadas para mantener sostenibilidad financiera.
CUÁNTO PAGAN LOS BANCOS POR EL PLAZO FIJO DE MÁS DE $1.000.000 A 30 DÍAS
A modo de referencia, para un monto invertido de un millón de pesos argentinos a 30 días, las tasas nominales y los intereses generados son variados según el banco. Aquí una lista destacada con tasas y rendimientos aproximados:
|Banco
|Tasa Nominal Anual (%)
|Intereses por $1.000.000 invertidos (aprox.)
|Banco VOII S.A.
|53,00
|$1.043.561,64
|Banco CMF S.A.
|52,50
|$1.043.151,72
|Banco Bica S.A.
|52,00
|$1.042.739,73
|Banco Meridian S.A.
|49,00
|$1.040.273,97
|Banco Mariva S.A.
|48,00
|$1.039.452,05
|Crédito Regional Compañía Financiera S.A.
|48,00
|$1.039.452,05
|Reba Compañía Financiera S.A.
|48,00
|$1.039.452,05
|Banco Macro S.A.
|44,00
|$1.036.164,38
|Banco de Corrientes S.A.
|44,50
|$1.036.575,34
|Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
|43,00
|$1.035.342,47
|Industrial and Commercial Bank of China
|41,45
|$1.034.068,49
|Banco de la Nación Argentina
|41,00
|$1.033.698,63
|Banco Credicoop Cooperativo Limitado
|39,00
|$1.032.054,79
|Banco BBVA Argentina S.A.
|39,00
|$1.032.054,79
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|37,00
|$1.030.410,96
|Banco Santander Argentina S.A.
|35,00
|$1.028.767,12
CONSEJOS CLAVES PARA LOS AHORRISTAS ARGENTINOS
Para quienes buscan optimizar la rentabilidad de sus ahorros, no basta elegir la tasa más alta sin considerar plazos, montos mínimos para constituir plazos fijos, condiciones específicas y posibles comisiones o riesgos asociados a la reinversión en un escenario económico volátil.
Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta:
- Analizar el canal para la colocación: las tasas electrónicas suelen ser mejores. Aprovechar apps y plataformas online puede aumentar la rentabilidad.
- Comparar tasas entre bancos: no todas las tasas son iguales y diferencias de hasta 20 puntos porcentuales pueden marcar una diferencia sustancial en ganancias.
- Considerar monto y plazo: aunque aquí se analiza 30 días con $1.500.000, otros plazos y capitales pueden tener condiciones diferentes.
- Evaluar la seguridad y confiabilidad: elegir entidades bancarias sólidas y con buen respaldo para minimizar riesgos.
- Monitorear el contexto macroeconómico: la inflación y políticas del BCRA pueden impactar en tasas futuras y en la rentabilidad real post-impuestos.