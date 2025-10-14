La reciente suba notable de las tasas de interés para plazos fijos en Argentina generó un escenario cambiante para los ahorristas, donde las entidades bancarias ajustan sus propuestas para captar depósitos en un contexto de inflación persistente y volatilidad económica.

A comienzos de octubre de 2025, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió una tabla comparativa con las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos del país, donde algunas entidades ofrecen tasas que alcanzan hasta el 53% para depósitos a 30 días.

La inflación elevada y la incertidumbre económica impulsaron a los bancos a competir para ofrecer tasas más atractivas en plazos fijos, que son instrumentos de inversión comunes para quienes buscan resguardar sus pesos frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Los bancos grandes como el Banco Nación ofrecen tasas en torno al 39-41%, mientras que bancos más pequeños o entidades financieras digitales despliegan tasas más agresivas, llegando a un máximo del 53%.

Esta dinámica competitiva genera un efecto de escalada, en el que el aumento de tasas por parte de algunas instituciones presiona a otras a ajustar sus rendimientos para no perder depósitos. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo para las entidades, pues tasas muy elevadas encarecen el crédito y pueden reducir márgenes bancarios, lo que explica que algunos bancos elijan tasas más moderadas para mantener sostenibilidad financiera.

CUÁNTO PAGAN LOS BANCOS POR EL PLAZO FIJO DE MÁS DE $1.000.000 A 30 DÍAS

A modo de referencia, para un monto invertido de un millón de pesos argentinos a 30 días, las tasas nominales y los intereses generados son variados según el banco. Aquí una lista destacada con tasas y rendimientos aproximados:

Banco Tasa Nominal Anual (%) Intereses por $1.000.000 invertidos (aprox.) Banco VOII S.A. 53,00 $1.043.561,64 Banco CMF S.A. 52,50 $1.043.151,72 Banco Bica S.A. 52,00 $1.042.739,73 Banco Meridian S.A. 49,00 $1.040.273,97 Banco Mariva S.A. 48,00 $1.039.452,05 Crédito Regional Compañía Financiera S.A. 48,00 $1.039.452,05 Reba Compañía Financiera S.A. 48,00 $1.039.452,05 Banco Macro S.A. 44,00 $1.036.164,38 Banco de Corrientes S.A. 44,50 $1.036.575,34 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 43,00 $1.035.342,47 Industrial and Commercial Bank of China 41,45 $1.034.068,49 Banco de la Nación Argentina 41,00 $1.033.698,63 Banco Credicoop Cooperativo Limitado 39,00 $1.032.054,79 Banco BBVA Argentina S.A. 39,00 $1.032.054,79 Banco de la Provincia de Buenos Aires 37,00 $1.030.410,96 Banco Santander Argentina S.A. 35,00 $1.028.767,12

CONSEJOS CLAVES PARA LOS AHORRISTAS ARGENTINOS

Para quienes buscan optimizar la rentabilidad de sus ahorros, no basta elegir la tasa más alta sin considerar plazos, montos mínimos para constituir plazos fijos, condiciones específicas y posibles comisiones o riesgos asociados a la reinversión en un escenario económico volátil.

Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta: