Estalló el plazo fijo en Argentina: ¿Cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días en septiembre de 2025?
Conocé qué banco ofrece el mayor rendimiento para un plazo fijo y cómo elegir entre sucursal o colocación digital para maximizar tus ganancias en el noveno mes del año.
El plazo fijo en pesos vuelve a ser protagonista en el escenario financiero argentino, impulsado por recientes actualizaciones en las tasas de interés realizadas por varios bancos.
En un contexto económico caracterizado por la intervención constante del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la búsqueda de alternativas de inversión seguras frente a la inflación y la volatilidad del mercado, cada vez más ahorristas privilegian esta herramienta como una opción confiable para resguardar y hacer crecer su capital.
EL INTERÉS EN EL PLAZO FIJO TRAS LOS CAMBIOS REGULATORIOS
El BCRA mantuvo una política de tasas activas que ha venido ajustándose para controlar la inflación y estabilizar la economía, generando un impacto directo sobre los instrumentos tradicionales de inversión como el plazo fijo en pesos.
Las modificaciones recientes causaron un efecto de reactivación en la demanda de estas colocaciones, especialmente entre pequeños y medianos inversores que priorizan la seguridad y la previsibilidad de sus rendimientos a corto plazo.
El plazo fijo, que consiste en depositar un monto de dinero por un tiempo determinado a cambio de un interés fijo, favorece a quienes no requieren liquidez inmediata pero buscan conservar el poder adquisitivo en un marco de alta incertidumbre económica. Además, la facilidad para contratarlo en diferentes canales, ya sea de forma presencial o electrónica, junto a la mejora en las tasas nominales y efectivas que ofrecen las entidades financieras, contribuye a su creciente popularidad.
PLAZO FIJO EN EL BANCO NACIÓN: ¿CUÁNTO GANO SI INVIERTO $500.000 A 30 DÍAS?
Dentro de este panorama, el Banco Nación se posiciona como una de las principales entidades consultadas por los usuarios interesados en calcular sus ganancias a partir de inversiones en plazo fijo. Su simulador de plazo fijo en pesos permite determinar con exactitud qué cantidad generaría una inversión, tomando como ejemplo los $500.000 depositados a 30 días.
La rentabilidad ofrecida por Banco Nación varía según el canal de contratación. Para una operación realizada en sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 34,50%, con una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 40,52%. Así, la inversión de $500.000 produce ingresos por intereses de $14.178,08, resultando en un monto final de $514.178,08.
Sin embargo, el diferencial más atractivo radica en la modalidad electrónica, que presenta una TNA del 47,00% y una TEA del 58,59%, provocando que los intereses asciendan a $19.315,07, con un monto final acumulado de $519.315,07. Esto refleja no solo la preferencia de muchas personas por gestionar sus inversiones digitalmente, sino también un incentivo para canalizar recursos a través de plataformas electrónicas que el banco procura potenciar.
LA COMPARATIVA CON OTROS BANCOS ARGENTINOS
La disparidad en tasas entre distintas entidades financieras es significativa y refleja la competencia por captar depósitos en pesos en un entorno donde la liquidez y el costo del dinero son elementos centrales. Para el mismo capital y plazo, las tasas y los montos generados fluctúan ampliamente según la institución:
|Banco
|TNA o Tasa Aproximada
|Monto final aproximado ($)
|Banco Santander Argentina S.A.
|42%
|$517.260
|Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
|44%
|$517.986
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|45%
|$518.493
|Banco BBVA Argentina S.A.
|45%
|$518.493
|Banco Macro S.A.
|48%
|$519.726
|Banco Credicoop
|47%
|$519.315
|ICBC Argentina
|47,7%
|$519.602
|Banco Ciudad de Buenos Aires
|41%
|$516.849
|Banco BICA S.A.
|58%
|$524.082
|Banco CMF S.A.
|52%
|$521.370
|Banco Comafi
|47%
|$519.315
|Banco de Corrientes S.A.
|50%
|$520.548
|Banco de Formosa S.A.
|32%
|$513.699
|Banco de Córdoba
|52%
|$521.370
|Banco del Chubut S.A.
|51%
|$520.959
|Banco del Sol S.A.
|51%
|$520.959
|Banco Dino S.A.
|45%
|$518.493
|Banco Hipotecario S.A.
|52,5%
|$521.576
|Banco Julio S.A.
|42%
|$517.260
|Banco Mariva S.A.
|50%
|$520.548
|Banco Masventas S.A.
|30%
|$512.877
|Banco Meridian S.A.
|56,75%
|$523.698
|Banco Provincia de Tierra del Fuego
|54%
|$522.329
|Banco VOII S.A.
|57%
|$523.973
|Bibank S.A.
|45%
|$518.493
|Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U.
|56,5%
|$523.603
|Reba Cía. Financiera S.A.
|55%
|$522.740
Este cuadro pone en evidencia que los bancos provinciales y las financieras suelen ofrecer tasas más elevadas que las grandes entidades nacionales, incentivando así el ahorro regional y diversificando las opciones para los inversores.
CONSIDERACIONES PARA EL AHORRISTA
Es fundamental que cada inversor tenga en cuenta no solo el porcentaje anunciado por cada banco, sino también la modalidad de contratación, el plazo mínimo para no perder intereses y la seguridad que brinda la entidad elegida. La Tasa Efectiva Anual (TEA) es especialmente relevante, ya que refleja la rentabilidad real que se obtendrá durante un año, teniendo en cuenta la capitalización mensual de intereses.
Asimismo, para optimizar la ganancia neta, es recomendable que se consideren las implicancias fiscales y la eventual retención de impuestos sobre los rendimientos financieros, al igual que las condiciones locales específicas que puedan variar según la jurisdicción.
Por otro lado, ante escenarios donde la inflación supera la tasa de interés ofrecida, la conveniencia del plazo fijo puede medirse también en términos relativos, evaluando alternativas como la compra de dólares o inversiones en activos ajustables.
La dinámica del sistema financiero argentino y las políticas monetarias del BCRA seguirán marcando la pauta para la evolución de las tasas y, por ende, para el atractivo de instrumentos como el plazo fijo. En contextos de alta inflación y volatilidad cambiaria, muchos inversores privilegiarán la seguridad y previsibilidad de este tipo de inversiones, aunque siempre será necesario analizar las distintas ofertas y modalidades.
Por último, la digitalización creciente y la competitividad entre bancos hacen que la brecha entre condiciones vía canales electrónicos y presenciales se mantenga, beneficiando a quienes apuestan por la banca online, no solo en su tasa, sino en la facilidad y rapidez para gestionar sus ahorros.