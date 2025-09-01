En un contexto económico marcado por una inflación elevada y políticas monetarias en constante ajuste, el sistema financiero argentino atraviesa un cambio abrupto en las tasas de interés aplicadas a los depósitos a plazo fijo durante el período comprendido entre junio y septiembre de 2025.

Este lapso, caracterizado por un incremento sostenido y generalizado, generó una notable dispersión entre las propuestas de las distintas entidades financieras, tanto bancarias como no bancarias, impactando directamente en la toma de decisiones de los ahorristas.

FUROR POR EL PLAZO FIJO EN ARGENTINA EN 2025

Los depósitos a plazo fijo son uno de los instrumentos más elegidos por los argentinos para resguardar el valor del dinero en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, la reciente disparidad en las tasas nominales anuales (TNA) publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) obliga a los inversores a realizar un análisis comparativo mucho más detallado antes de decidir dónde colocar sus fondos.

Durante estos últimos tres meses, la TNA que ofrecen los bancos y sociedades financieras para plazos a 30 días osciló inicialmente entre un 30% y un 55%, generando diferencias sustanciales en los rendimientos efectivos para un mismo monto invertido.

De esta forma, un depósito de $1 millón que efectuado en distintas instituciones puede arrojar ganancias mensuales desde poco más de $24.000 hasta superar los $45.000, lo que representa casi el doble en rentabilidad.

PLAZO FIJO EN SEPTIEMBRE 2025: QUÉ BANCOS LIDERAN LAS TASAS

El mapa bancario en términos de tasas para plazos fijos muestra claras diferencias entre los principales actores del mercado. Entre los bancos más grandes, Banco Nación, la entidad pública y referente del sistema, ofrece una tasa nominal anual del 47%.

Sin embargo, otras instituciones privadas presentan ofertas que varían considerablemente: Banco Santander Argentina presenta la tasa más baja del segmento con apenas 38%, mientras que Banco Galicia mantiene una oferta del 44%, Banco Provincia un 45%, y Banco BBVA encabeza con el 51%.

En el rango intermedio, bancos como Macro, Credicoop e ICBC oscilan entre el 47% y 48%, colocándose muy cerca del Banco Nación. En otro extremo, el Banco Ciudad de Buenos Aires figura entre los que menos pagan, con una TNA del 35%. Estas variaciones reflejan no solo diferentes políticas comerciales, sino también contrastes en el perfil de clientes, la estrategia financiera y el posicionamiento dentro del mercado.

LAS FINANCIERAS NO BANCARIAS Y BANCOS MEDIANOS: UN SECTOR MÁS AGRESIVO

Si bien las grandes entidades suelen ofrecer tasas competitivas, las sociedades financieras no bancarias y los bancos de menor tamaño han mostrado una política aún más agresiva para captar depósitos. En este grupo, Banco CMF S.A. destacó con la tasa más alta disponible: un 55% de TNA, seguido de cerca por Banco Meridian S.A. con un 54,25%, y otros como Banco Bica, Reba y Banco VoII, que ofrecen un 54%.

Estas propuestas se traducen en beneficios mensuales particularmente atractivos para los ahorristas. Por ejemplo, un depósito de $1 millón en Banco CMF puede rendir más de $45.200 en solo un mes, frente a los $26.301 que ofrece Banco Formosa, una diferencia sustancial de casi $19.000 pesos, que incide directamente en el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro.

El cambio en el panorama de tasas no solo compite en magnitud sino en velocidad. La media aritmética de las TNA de las entidades relevadas pasó de 31,43% en junio a 45,45% en septiembre, lo que implica un incremento promedio de 14,02 puntos porcentuales en tan solo 90 días.

Algunos bancos se destacan por el vigor de sus aumentos. Banco Meridian, por ejemplo, incrementó su tasa en 26,75 puntos (de 27,5% a 54,25%), Banco Bica lo hizo en 25 puntos y Banco VoII en 23,5. Por el contrario, Banco Masventas fue el único que operó a la baja, reduciendo su tasa del 35,5% al 30%, una decisión que podría responder a su estrategia y perfil de captación.

CUÁNTO GANO SI DEPOSITO $1.150.00 A 30 DÍAS EN PLAZO FIJO

Para ilustrar mejor las diferencias entre las entidades, tomemos el caso del Banco Nación: un plazo fijo electrónico para $1.150.000 a 30 días genera un rendimiento de $44.424,66, alcanzando un monto final de $1.194.424,66 con una TNA del 47% y una TEA del 58,59%.

Para ilustrar mejor las diferencias entre las entidades, tomemos el caso del Banco Nación: un plazo fijo electrónico para $1.150.000 a 30 días genera un rendimiento de $44.424,66, alcanzando un monto final de $1.194.424,66 con una TNA del 47% y una TEA del 58,59%.

Contrastando con esta referencia, otros bancos ofrecen los siguientes resultados para el mismo capital y plazo: Banco Tasa (%) Ganancia ($) Total ($) Banco CMF 55 52.708 1.202.708 Banco Meridian 54,25 51.979 1.201.979 Banco Bica 54 51.750 1.201.750 Banco Provincia de Tierra del Fuego 54 51.750 1.201.750 Banco VoII 54 51.750 1.201.750 Reba 54 51.750 1.201.750 Banco Mariva 53 50.792 1.200.792 Banco de Córdoba 52 49.917 1.199.917 Banco Hipotecario hasta 52,5 50.312 1.200.312 Banco BBVA 51 48.917 1.198.917 Banco del Sol 51 48.917 1.198.917 Banco de Corrientes 50 47.917 1.197.917 Banco Macro 48 46.000 1.196.000 Banco Credicoop 47 45.042 1.195.042 Banco Comafi 47 45.042 1.195.042 ICBC Argentina 47,7 45.635 1.195.635 Banco Galicia 44 42.067 1.192.067 Banco Provincia 45 43.125 1.193.125 Banco Dino 45 43.125 1.193.125 Banco del Chubut 42,5 40.729 1.190.729 Banco Julio 42 40.250 1.190.250 BiBank 42 40.250 1.190.250 Banco Ciudad 35 33.541 1.183.541 Banco Santander Argentina 38 36.416 1.186.416 Banco Masventas 30 28.750 1.178.750

Estas diferencias reflejan cómo la elección de una entidad influye no solo en el resultado financiero sino también en la capacidad del ahorrista para hacer rendir su capital ante la inflación.

MÁS ALLÁ DE LA TASA: OTROS FACTORES EN LA ELECCIÓN DEL AHORRISTA

Si bien el rendimiento es uno de los criterios decisivos para quienes buscan refugio a través del plazo fijo, la decisión del ahorrista no depende únicamente de la tasa ofrecida. La confianza en la entidad, disponibilidad de canales de atención (sucursales, digital, etc.), servicios adicionales vinculados a la cuenta, y beneficios complementarios como descuentos o promociones, forman parte del conjunto de variables que los usuarios deben considerar.

Las entidades con mayor base de clientes y trayectoria suelen mantener tasas más estables y moderadas en virtud de su reputación y capacidad financiera, mientras que las financieras no bancarias y bancos regionales tienden a aplicar tasas más altas para atraer fondos, asumiendo mayores niveles de riesgo o búsqueda de expansión comercial.

CÓMO SE CALCULA EL INTERÉS Y QUÉ TENER EN CUENTA

La TNA es anual, pero el plazo fijo más común es a 30 días. Para calcular el interés mensual, se divide la TNA por 12 o se utiliza la Tasa Efectiva Mensual (TEM) informada por el banco.

El capital se inmoviliza por 30 días: no se puede retirar antes sin cancelar el plazo fijo y perder los intereses.

Algunas entidades permiten operar sin ser cliente, especialmente bancos digitales y cooperativos, que suelen ofrecer mejores tasas y constitución online.

Los canales digitales suelen pagar más: el BCRA recomienda chequear las tasas por Home Banking, ya que suelen ser superiores a las de sucursal física.

El monto mínimo suele ser bajo: en la mayoría de los bancos, se puede constituir un plazo fijo desde $1.000.

¿CONVIENE INVERTIR EN PLAZO FIJO EN JUNIO 2025?: VENTAJAS Y RIESGOS

Ventajas:

Simplicidad y bajo riesgo: es el instrumento más elegido por los ahorristas argentinos, con respaldo del sistema financiero y garantía hasta $6 millones por el seguro de depósitos.

es el instrumento más elegido por los ahorristas argentinos, con respaldo del sistema financiero y garantía hasta $6 millones por el seguro de depósitos. Rendimiento real positivo: al menos en junio 2025, la tasa promedio supera la inflación esperada, aunque la diferencia es menor que en años de alta inflación.

al menos en junio 2025, la tasa promedio supera la inflación esperada, aunque la diferencia es menor que en años de alta inflación. Diversidad de opciones: la competencia bancaria permite elegir entre tasas, plazos y canales de constitución.

Riesgos y advertencias:

La tasa no es fija a largo plazo: los bancos pueden modificarla sin previo aviso, y el BCRA puede cambiar la tasa de referencia según la evolución macroeconómica.

los bancos pueden modificarla sin previo aviso, y el BCRA puede cambiar la tasa de referencia según la evolución macroeconómica. El rendimiento real depende de la inflación futura: si la inflación se acelera, el plazo fijo puede volver a perder poder adquisitivo.

si la inflación se acelera, el plazo fijo puede volver a perder poder adquisitivo. Inmovilización del capital: durante 30 días, el dinero no puede ser retirado sin penalización.

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS ESPECIALISTAS?

El plazo fijo sigue siendo una alternativa válida para perfiles conservadores que priorizan la seguridad y la previsibilidad. Sin embargo, los expertos sugieren diversificar y estar atentos a la evolución de las tasas e inflación. Además, recomiendan aprovechar las mejores tasas que ofrecen bancos digitales o cooperativos, y considerar la reinversión mensual para maximizar el rendimiento.

“La clave es comparar tasas, elegir bancos sólidos y no perder de vista la inflación. Hoy, el plazo fijo vuelve a ser una opción razonable para el corto plazo, pero hay que monitorear el contexto macroeconómico mes a mes”, coinciden analistas consultados por ADNSUR.