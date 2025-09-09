El plazo fijo en pesos vuelve a tomar protagonismo entre los ahorristas argentinos tras la reciente suba de tasas implementada por los bancos, un movimiento impulsado por las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para contener la inflación y estabilizar el valor del peso.

En un contexto donde buscar rendimientos positivos y preservar el capital se vuelve clave, la oferta de distintas entidades financieras ofrece interesantes alternativas para quienes deciden inmovilizar su dinero por plazos cortos, típicamente 30 días.

En este escenario, el Banco Nación se posiciona como uno de los principales referentes, destacándose por su accesibilidad tanto en sucursales físicas como a través de canales electrónicos.

Estalló el plazo fijo a 30 días: los 15 bancos que más pagan en Argentina en septiembre de 2025

La decisión del BCRA de modificar las tasas de interés busca controlar la inflación, mantener cierta estabilidad en el valor del peso y promover la inversión en instrumentos financieros formales, como el plazo fijo. La suba del rendimiento afecta directamente la rentabilidad real en un contexto inflacionario donde preservar el poder adquisitivo del ahorro es uno de los principales objetivos de los depositantes.

Además, la expectativa de que estos instrumentos sigan ofreciendo tasas competitivas puede incentivar la inclusión financiera y el uso de canales electrónicos en bancos, tal como ocurre con el Banco Nación, donde la tasa es claramente más alta para colocaciones electrónicas.

¿QUÉ ES UN PLAZO FIJO Y POR QUÉ ELEGIRLO?

El plazo fijo es un instrumento de ahorro clásico en Argentina. Consiste en depositar una suma de dinero en un banco por un período determinado, a cambio de una tasa de interés fija o variable. Al vencimiento, el ahorrista recupera el capital junto con los intereses generados.

Este mecanismo brinda previsibilidad y seguridad ante la incertidumbre económica, aunque a veces la rentabilidad puede quedarse por debajo del nivel de inflación. Además, durante el período pactado, el dinero no está disponible para retiros sin perder la rentabilidad, salvo que el banco ofrezca condiciones especiales para cancelaciones anticipadas.

PASOS PARA ABRIR UN PLAZO FIJO

Abrir un plazo fijo es sencillo y accesible para cualquier persona con una cuenta bancaria. Los pasos son:

Abrir una cuenta bancaria en cualquier banco autorizado por el BCRA. Elegir el tipo de plazo fijo: tradicional con tasa fija, UVA (con ajuste por inflación) o algún producto personalizado. Decidir monto y plazo: lo más frecuente son depósitos a 30 días, pero existen otras opciones. Formalizar el depósito: se puede hacer en sucursales, cajeros, o plataformas digitales. Dejar los fondos inmovilizados durante el plazo acordado. Cobrar al vencimiento el capital más los intereses o renovar automáticamente el plazo fijo.

PLAZO FIJO: CUÁNTO GANO SI DEPOSITO $1.500.000 A 30 DÍAS

El Banco Nación ofrece dos modalidades principales para colocar un plazo fijo de $1.500.000, con diferencias sustanciales en la rentabilidad según el canal elegido.

En sucursal , con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 32,50% y Tasa Efectiva Anual (TEA) de 37,81%, la inversión genera intereses por $40.068,49 en 30 días, por lo que el monto total a vencimiento es de $1.540.068,49.

, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 32,50% y Tasa Efectiva Anual (TEA) de 37,81%, la inversión genera intereses por $40.068,49 en 30 días, por lo que el monto total a vencimiento es de $1.540.068,49. De forma electrónica, el atractivo es superior: la TNA sube a 47,00% y la TEA alcanza un 58,59%, lo que se traduce en una ganancia de $57.945,21 y un total acumulado de $1.557.945,21 en el mismo período de 30 días.

Esta diferencia entre canales responde principalmente a incentivar las operaciones digitales para reducir costos administrativos, así como fomentar la bancarización por medios electrónicos.

LOS BANCOS QUE MÁS PAGAN SI DEPOSITO $1.500.000 A 30 DÍAS

Más allá del Banco Nación, el mercado ofrece una diversidad de tasas para plazos fijos a 30 días que puede variar considerablemente según la institución, con un impacto directo sobre los intereses generados para el mismo monto invertido de $1.500.000. La siguiente tabla detalla las principales tasas y montos finales ofrecidos por otras entidades:

Banco TNA aproximada Ganancia ($) Total ($) Banco Santander Argentina 42% 52.500 1.552.500 Banco Galicia 44% 55.000 1.555.000 Banco Provincia de Buenos Aires 45% 56.250 1.556.250 Banco BBVA 45% 56.250 1.556.250 Banco Macro 44,5% 55.625 1.555.625 Banco Credicoop 47% 58.750 1.558.750 ICBC (Argentina) 47,7% 59.625 1.559.625 Banco Ciudad 41% 51.250 1.551.250 Banco Bica 54% 67.500 1.567.500 Banco CMF 57% 71.250 1.571.250 Banco Comafi 47% 58.750 1.558.750 Banco de Corrientes 54% 67.500 1.567.500 Banco de Formosa 32% 40.000 1.540.000 Banco de Córdoba 57% 71.250 1.571.250 Banco del Chubut 51% 63.750 1.563.750 Banco del Sol 51% 63.750 1.563.750 Banco Dino 45% 56.250 1.556.250 Banco Hipotecario 49,5% 61.875 1.561.875 Banco Julio 42% 52.500 1.552.500 Banco Mariva 54% 67.500 1.567.500 Banco Masventas 30% 37.500 1.537.500 Banco Meridian 56,75% 70.938 1.570.938 Banco de Tierra del Fuego 54% 67.500 1.567.500 Banco Vooi 57% 71.250 1.571.250 Bibank 42% 52.500 1.552.500 Crédito Regional Cía. Financiera 54% 67.500 1.567.500 Reba Compañía Financiera 55% 68.750 1.568.750

Como se observa, la tasa más alta reportada alcanza un 57% en bancos como CMF, Córdoba y Vooi, con una ganancia potencial de hasta $71.250 para una inversión inicial de $1.500.000 a 30 días. Este rango tan amplio en las tasas subraya la importancia de comparar antes de definir la entidad financiera para colocar el capital.

