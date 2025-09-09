Estalló el plazo fijo: cuánto gano si deposito $1.500.000 a 30 días con la nueva tasa de interés
Conocé qué banco ofrece el mayor rendimiento para un plazo fijo y cómo elegir entre sucursal o colocación digital para maximizar tus ganancias.
El plazo fijo en pesos vuelve a tomar protagonismo entre los ahorristas argentinos tras la reciente suba de tasas implementada por los bancos, un movimiento impulsado por las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para contener la inflación y estabilizar el valor del peso.
En un contexto donde buscar rendimientos positivos y preservar el capital se vuelve clave, la oferta de distintas entidades financieras ofrece interesantes alternativas para quienes deciden inmovilizar su dinero por plazos cortos, típicamente 30 días.
En este escenario, el Banco Nación se posiciona como uno de los principales referentes, destacándose por su accesibilidad tanto en sucursales físicas como a través de canales electrónicos.
La decisión del BCRA de modificar las tasas de interés busca controlar la inflación, mantener cierta estabilidad en el valor del peso y promover la inversión en instrumentos financieros formales, como el plazo fijo. La suba del rendimiento afecta directamente la rentabilidad real en un contexto inflacionario donde preservar el poder adquisitivo del ahorro es uno de los principales objetivos de los depositantes.
Además, la expectativa de que estos instrumentos sigan ofreciendo tasas competitivas puede incentivar la inclusión financiera y el uso de canales electrónicos en bancos, tal como ocurre con el Banco Nación, donde la tasa es claramente más alta para colocaciones electrónicas.
¿QUÉ ES UN PLAZO FIJO Y POR QUÉ ELEGIRLO?
El plazo fijo es un instrumento de ahorro clásico en Argentina. Consiste en depositar una suma de dinero en un banco por un período determinado, a cambio de una tasa de interés fija o variable. Al vencimiento, el ahorrista recupera el capital junto con los intereses generados.
Este mecanismo brinda previsibilidad y seguridad ante la incertidumbre económica, aunque a veces la rentabilidad puede quedarse por debajo del nivel de inflación. Además, durante el período pactado, el dinero no está disponible para retiros sin perder la rentabilidad, salvo que el banco ofrezca condiciones especiales para cancelaciones anticipadas.
PASOS PARA ABRIR UN PLAZO FIJO
Abrir un plazo fijo es sencillo y accesible para cualquier persona con una cuenta bancaria. Los pasos son:
- Abrir una cuenta bancaria en cualquier banco autorizado por el BCRA.
- Elegir el tipo de plazo fijo: tradicional con tasa fija, UVA (con ajuste por inflación) o algún producto personalizado.
- Decidir monto y plazo: lo más frecuente son depósitos a 30 días, pero existen otras opciones.
- Formalizar el depósito: se puede hacer en sucursales, cajeros, o plataformas digitales.
- Dejar los fondos inmovilizados durante el plazo acordado.
- Cobrar al vencimiento el capital más los intereses o renovar automáticamente el plazo fijo.
PLAZO FIJO: CUÁNTO GANO SI DEPOSITO $1.500.000 A 30 DÍAS
El Banco Nación ofrece dos modalidades principales para colocar un plazo fijo de $1.500.000, con diferencias sustanciales en la rentabilidad según el canal elegido.
- En sucursal, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 32,50% y Tasa Efectiva Anual (TEA) de 37,81%, la inversión genera intereses por $40.068,49 en 30 días, por lo que el monto total a vencimiento es de $1.540.068,49.
- De forma electrónica, el atractivo es superior: la TNA sube a 47,00% y la TEA alcanza un 58,59%, lo que se traduce en una ganancia de $57.945,21 y un total acumulado de $1.557.945,21 en el mismo período de 30 días.
Esta diferencia entre canales responde principalmente a incentivar las operaciones digitales para reducir costos administrativos, así como fomentar la bancarización por medios electrónicos.
LOS BANCOS QUE MÁS PAGAN SI DEPOSITO $1.500.000 A 30 DÍAS
Más allá del Banco Nación, el mercado ofrece una diversidad de tasas para plazos fijos a 30 días que puede variar considerablemente según la institución, con un impacto directo sobre los intereses generados para el mismo monto invertido de $1.500.000. La siguiente tabla detalla las principales tasas y montos finales ofrecidos por otras entidades:
|Banco
|TNA aproximada
|Ganancia ($)
|Total ($)
|Banco Santander Argentina
|42%
|52.500
|1.552.500
|Banco Galicia
|44%
|55.000
|1.555.000
|Banco Provincia de Buenos Aires
|45%
|56.250
|1.556.250
|Banco BBVA
|45%
|56.250
|1.556.250
|Banco Macro
|44,5%
|55.625
|1.555.625
|Banco Credicoop
|47%
|58.750
|1.558.750
|ICBC (Argentina)
|47,7%
|59.625
|1.559.625
|Banco Ciudad
|41%
|51.250
|1.551.250
|Banco Bica
|54%
|67.500
|1.567.500
|Banco CMF
|57%
|71.250
|1.571.250
|Banco Comafi
|47%
|58.750
|1.558.750
|Banco de Corrientes
|54%
|67.500
|1.567.500
|Banco de Formosa
|32%
|40.000
|1.540.000
|Banco de Córdoba
|57%
|71.250
|1.571.250
|Banco del Chubut
|51%
|63.750
|1.563.750
|Banco del Sol
|51%
|63.750
|1.563.750
|Banco Dino
|45%
|56.250
|1.556.250
|Banco Hipotecario
|49,5%
|61.875
|1.561.875
|Banco Julio
|42%
|52.500
|1.552.500
|Banco Mariva
|54%
|67.500
|1.567.500
|Banco Masventas
|30%
|37.500
|1.537.500
|Banco Meridian
|56,75%
|70.938
|1.570.938
|Banco de Tierra del Fuego
|54%
|67.500
|1.567.500
|Banco Vooi
|57%
|71.250
|1.571.250
|Bibank
|42%
|52.500
|1.552.500
|Crédito Regional Cía. Financiera
|54%
|67.500
|1.567.500
|Reba Compañía Financiera
|55%
|68.750
|1.568.750
Como se observa, la tasa más alta reportada alcanza un 57% en bancos como CMF, Córdoba y Vooi, con una ganancia potencial de hasta $71.250 para una inversión inicial de $1.500.000 a 30 días. Este rango tan amplio en las tasas subraya la importancia de comparar antes de definir la entidad financiera para colocar el capital.
RECOMENDACIONES PARA LOS AHORRISTAS
- Analizar el canal para la colocación: las tasas electrónicas suelen ser mejores. Aprovechar apps y plataformas online puede aumentar la rentabilidad.
- Comparar tasas entre bancos: no todas las tasas son iguales y diferencias de hasta 20 puntos porcentuales pueden marcar una diferencia sustancial en ganancias.
- Considerar monto y plazo: aunque aquí se analiza 30 días con $1.500.000, otros plazos y capitales pueden tener condiciones diferentes.
- Evaluar la seguridad y confiabilidad: elegir entidades bancarias sólidas y con buen respaldo para minimizar riesgos.
- Monitorear el contexto macroeconómico: la inflación y políticas del BCRA pueden impactar en tasas futuras y en la rentabilidad real post-impuestos.