Jessica Mansilla, conocida maquilladora de Comodoro Rivadavia, publicó un testimonio acerca de una estafa que sufrió cuando se encontraba de viaje en Ciudad del Este, Paraguay.

“Fui estafada en Paraguay, pero me puse fuerte para recuperar mi dinero. Llore toda una semana, buscando una solución. Y la obtuve. Gracias por el apoyo de mi amigo Hugo Ruiz por organizar una rifa con emprendedores locales, mis amigos, la gente que me acompaña que me aprecia”, dijo.

Luego comentó cómo sucedieron los hechos: “Estaba paseando por Puerto Iguazú, quise venir a conocer Ciudad del Este. Cuando llegué me interceptó un hombre, que me dijo si quería venir a la galería para comprar”, comenzó explicando la mujer.

“Compré un perfume y una camarita, lo cual era un gasto de 118 dólares. Me retiré del local, y cuando veo mi tarjeta de crédito después de las 48 horas, me aparece una compra por 768 dólares”, dijo.

Después de las 48 horas Jessica ya se encontraba en Río de Janeiro, donde se comunicó con defensoría y la policía. “Me dijeron que la única solución era volver a Ciudad del Este, ir a la tienda donde me habían estafado”.

En Paraguay montaron un gran operativo para que la turista pueda recuperar la totalidad del dinero que había perdido. “Me tocó un fin de semana largo, llegué y pude recuperar mi dinero más los viáticos de viaje, estadía y todo. La forma de pago fue en efectivo. La denuncia ya está hecha”, expresó.

La mujer volverá a Río de Janeiro para continuar con su viaje. Al ser consultada por los periodistas de Paraguay acerca de cuánto gastó para hacer ese reclamo, dijo que le costó el pasaje ir y volver 1120 reales y 11 mil pesos de estadía, sin contar la comida.

Con la voz quebrada, Jessica contó que se sintió decepcionada con su experiencia vivida en Ciudad del Este, ya que se encontraba con muchas expectativas antes de llegar. “Tengo miedo de volver, pero estoy agradecida de todos, los periodistas que me acompañaron, la policía, Defensa del Consumidor".

Si bien el local que estafó a Jessica no fue clausurado, Defensa del Consumidor acompañó a la mujer en su reclamo para que pueda recuperar lo perdido.

“Hay dos tipos de procedimientos que se pueden hacer, el primero es la denuncia en Defensa del Consumidor, y ahi nosotros procedemos a clausurar el local. En este caso, el reclamo venía desde hace varios días y nosotros la acompañamos para que le devuelvan su dinero a la clienta”, dijo el referente Robert Basaldúa.

“Para que el local sea clausurado, la Fiscalía tiene que caratular como estafa en la ordenanza que nosotros manejamos”, finalizó el hombre.