ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Estados Unidos está suspendiendo todos los servicios de visas a partir del miércoles en la mayoría de los países del mundo debido al brote de coronavirus, dijo una portavoz del Departamento de Estado, una medida sin precedentes que podría afectar a cientos de miles de personas.

Las autoridades no aclararon por cuánto tiempo durará la medida ni a cuántos países afectará. Por el momento, en casi doce países, incluidos Corea del Sur, Sudáfrica, Alemania y España, anunciaron que estaban deteniendo o reduciendo significativamente los servicios. “Las embajadas y consulados en estos países (que aún no están determinados) cancelarán todas las citas de visas de inmigrantes y no inmigrantes de rutina a partir del 18 de marzo de 2020”, dijo una portavoz del Departamento a Reuters.

La funcionaria añadió que los cuerpos diplomáticos de de EEUU en el extranjero continuarán brindando servicios de visa de emergencia “según lo permitan los recursos”, y que los servicios a los ciudadanos de EEUU seguirán disponibles. “Las embajadas reanudarán los servicios de visa de rutina tan pronto como sea posible, pero no pueden proporcionar una fecha específica en este momento”, dijo la funcionaria estadounidense.

En 2019, Estados Unidos emitió un total de más de 9.2 millones de visas de inmigrantes y no inmigrantes en sus más de 160 consulados y embajadas en el mundo.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido más de 800 millones de dólares al Congreso para establecer hasta 13 centros de cuarentena para indocumentados detenidos en la frontera con México, dentro de un paquete de casi 46.000 millones de dólares para responder a la crisis del coronavirus.

En una carta enviada al Congreso a última hora del martes y proporcionada este miércoles a Efe por la Casa Blanca, el Gobierno de Trump solicita a los legisladores que le concedan 45.800 millones de dólares más para ayudar a las agencias federales a afrontar los “costes imprevistos” derivados de la pandemia.

Esa cantidad se sumaría al paquete de estímulo fiscal de cerca de un billón de dólares propuesto por Trump y a los 8.300 millones ya aprobados por el Congreso para hacer frente al coronavirus, según la carta, firmada por el director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought.

Tal como detalla Infobae, la petición incluye 567 millones de dólares para que el Gobierno “financie hasta nueve instalaciones de cuarentena para migrantes a lo largo de la frontera suroeste”, dentro de una partida de más de 3.100 millones para el Departamento de Seguridad Nacional, indica la misiva.