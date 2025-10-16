El gobierno de Estados Unidos inició un riguroso proceso de revisión de todas las visas emitidas durante 2025, con la posibilidad de cancelar aquellos documentos migratorios que presenten irregularidades.

La medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, busca garantizar que solo quienes cumplan con los requisitos legales mantengan su autorización para ingresar y permanecer en el país.

ESTADOS UNIDOS REVISARÁ TODAS LAS VISAS EMITIDAS DURANTE 2025

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestro proceso de verificación, incluidos antecedentes penales, migratorios o cualquier otro dato que surja tras la emisión del visado”, afirmó Rubio en declaraciones recientes. Esta iniciativa generará un impacto significativo, ya que afecta a millones de extranjeros que planean viajar o residir en suelo estadounidense.

Según reportes de la cadena internacional CNN, hasta agosto de este año más de 6.000 visas de estudiantes fueron revocadas por permanecer en Estados Unidos más allá del tiempo permitido o infringir la ley. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha publicado un memorando instruyendo a sus funcionarios a analizar con mayor detalle tanto los aspectos positivos como los negativos de los solicitantes de visas y de residencia permanente.

El proceso de revisión también incluye una mirada más “holística” para evaluar si un inmigrante cumple con la carga de probar que es digno de los derechos y responsabilidades asociados a la ciudadanía estadounidense, especialmente en casos que buscan la naturalización.

Tras la interrupción temporal de asignaciones presupuestarias ordenada por la administración de Donald Trump, la Embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió que la actualización de sus cuentas oficiales en redes sociales será irregular, aunque reafirmó que los servicios consulares continuarán “en la medida de lo posible”, según la situación lo permita.

VISA VS. ESTA: DIFERENCIAS CLAVE PARA VIAJEROS A EE.UU.

La revisión también cobra importancia ante la confusión frecuente entre dos formas de autorización para ingresar a Estados Unidos: la visa tradicional y la autorización electrónica ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Visa tradicional: Documento oficial emitido por consulados o embajadas estadounidenses que requiere un proceso de solicitud exhaustivo, incluyendo entrevistas, presentación de documentos y espera. Existen distintas categorías según el propósito (turismo, negocios, estudio, trabajo) y su validez corresponde estrictamente a esos fines. Es indispensable para ciudadanos de países fuera del Programa de Exención de Visa. Quienes cuentan con visa válida no necesitan tramitar el ESTA.

ESTA: Autorización electrónica vinculada al Programa de Exención de Visa (VWP) para ciudadanos de países adheridos a este. Se tramita online, tiene una validez de dos años (o hasta el vencimiento del pasaporte) y permite estadías cortas de hasta 90 días por viaje, con múltiples entradas. Su aprobación no asegura la entrada automática, ya que el control final depende del oficial migratorio en la llegada.

La iniciativa estadounidense de examinar exhaustivamente las visas emitidas en 2025 busca evitar abusos, fortalecer la seguridad y garantizar que quienes ingresen al país cumplan con todos los requisitos legales.