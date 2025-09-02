Estados Unidos donó más de 2 millones de dólares en infraestructura y equipos para emergencias en Neuquén

La provincia del Neuquén oficializó la recepción del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), del Depósito de Logística de Emergencias y de equipamiento especializado donado por Estados Unidos. Estos espacios, ubicados en las afueras de la capital provincial, ya se encontraban en funcionamiento, pero ahora quedaron bajo control pleno de la administración neuquina.

La entrega fue encabezada por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, junto con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Heidi Gómez Rápalo.

La importancia del equipamiento recibido

El ministro Nicolini explicó que la infraestructura y los equipos aportados “sirven para la central de emergencias de la provincia, con el objetivo de colaborar ante todo tipo de desastres naturales o emergencias”. Además, destacó la incorporación de sistemas de computación y logística de última generación, similares a los que se utilizan en Estados Unidos, lo que permitirá una mayor capacidad de respuesta frente a situaciones críticas.

Por su parte, Gómez Rápalo señaló que la obra y el equipamiento demandaron una inversión superior a los 2.3 millones de dólares en el marco del programa de asistencia humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos. También se incluyeron instancias de capacitación para el personal neuquino que estará a cargo de la operación del centro.

Cooperación internacional y capacitación

La diplomática norteamericana remarcó que este proyecto nació de un pedido expreso de la provincia de Neuquén y que “es una muestra de compromiso con la respuesta a emergencias naturales, en beneficio del pueblo neuquino”. Recordó además que este tipo de cooperación se ha replicado en otras situaciones en Argentina, como la búsqueda del submarino ARA San Juan y la asistencia durante las inundaciones de Bahía Blanca.

En paralelo a la entrega, se realizaron capacitaciones para el personal provincial. Entre el 25 y el 29 de agosto se trabajó con 15 integrantes en el funcionamiento del COE y, desde ayer, se sumaron 35 agentes de la secretaría en el manejo del depósito logístico. El nuevo equipamiento entregado en esta etapa demandó una inversión de 75.000 dólares adicionales.

Un modelo único en Argentina

La secretaria Ortiz Luna subrayó que este es el primer comando operativo de emergencias en Argentina con esta configuración, lo que representa un hito para la provincia. Además, valoró la posibilidad de aprender directamente de especialistas estadounidenses con amplia experiencia en emergencias de gran escala.

“Han pasado por situaciones muy complejas y han desarrollado los mejores servicios del mundo. Nosotros debemos aprender de quienes más saben”, afirmó. En esa línea, remarcó que la gestión de emergencias requiere seriedad, jerarquía y formación constante, con el fin de garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad.