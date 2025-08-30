Para este sábado 30 de agosto, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.

Ruta 281

La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Zona de animales sueltos.

Ruta 288

La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Animales sueltos. Sectores con desvíos y baches.

En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Animales sueltos. Sectores con desvíos y baches. Puesto fijo La Julia Km. 125, 33 Zona Wi Fi.

Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está RESTRINGIDA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con huellones y barro. Puesto fijo La Tapera Km. 191,15 Zona Wi Fi.

Ruta 293

La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha y barro. Animales sueltos.

Ruta 3

La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Zona de baches.

En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Banquina descalzada

Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha. Calzada con deformaciones. Baches . Zona de animales sueltos.

En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con escarcha . Calzada con deformaciones. Baches . Zona de animales sueltos. Puesto fijo Mata Grande Km. 2215, 14 Zona WI FI. Personal vial realizando trabajos en banquinas, por favor disminuir la velocidad y respetar las indicaciones de los agentes apostados en el lugar.

En el tramo el salado - san julián está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. Baches. Banquinas inestables. Animales sueltos.

En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por riego de liquido antihielo. Animales sueltos. Banquina inestable.

En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, personal de vial realizando trabajos en banquina. Animales sueltos. Puestos fijos: Monte León 2403, 66, Cañadón Vaca 2441, 39 y Ototel Aike 2484, 79 Zona Wi Fi

En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por riego de líquido antihielo. Personal del 23° Distrito realiza trabajos de perfilado en banquina. Animales sueltos. Zona de baches . Puesto invernal Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución personal del 23° Distrito realiza trabajos de perfilado en banquina. Animales sueltos. Zona de baches . Puesto invernal Luis Trovato en Km 2510. Zona Wi Fi.

En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución. Bnaquinas inestables. Animales sueltos.Puesto invernal SOS en Km 2560. Zona Wi Fi.

En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por calzada húmeda . Animales sueltos. Baches. Banquinas inestables.

Ruta 40

La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con escarcha . Zona de animales sueltos.

En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, sectores con barro y escarcha. Zona de animales sueltos.

Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución , sectores con escarcha y barro . Zona de animales sueltos.

En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por lluvia y sectores con escarcha . Zona de animales sueltos.

En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.

En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha.

En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha.

En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha.

En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está RESTRINGIDA.

Observaciones: Transitable con precaución por sectores con escarcha. LA SIBERIA-Ea.LA LUCIA:TRANSITABLE CON PRECAUCION SECT.CON BARRO SOLO 4X4 MAQUINAS TRABAJANDO

En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha .

En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución por escarcha.

En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por escarcha matinal. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con extrema precaución por escarcha matinal. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución , calzada húmeda por efecto de riego con liquido antihielo. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .

En el tramo está HABILITADA.

Observaciones: Transitable con precaución , calzada húmeda por efecto de riego con liquido antihielo. Zona de baches y animales sueltos.