Estado de las rutas de Santa Cruz del miércoles 8 de octubre
Para este miércoles 8 de octubre, Vialidad Nacional emitió el siguiente parte que indica el estado de las rutas de la provincia de Santa Cruz.
Ruta 281
La ruta 281 en el tramo puerto deseado-tellier-jaramillo- rn nº 3 está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por animales sueltos y banquinas inestables.
Ruta 288
La ruta 288 en el tramo punta quilla-puerto Santa Cruz- empalme rn nº 3 está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos.
En tanto, en el tramo empalme r.n.nº3-estancia la julia está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos.
Por otra parte, en el tramo estancia la julia - laguna grande- tres lagos está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con preacución animales sueltos.
Ruta 293
La ruta 293 en el tramo empalme r.n.nº40-paso froterizo dorotea-límite c/Chile está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por lluvia, escarcha. Animales sueltos.
Ruta 3
La ruta 3 en el tramo límite con chubut - ramón santos - caleta olivia está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución. Sectores con baches
En tanto, en el tramo caleta olivia - fitz roy está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución, sectores con banquinas descalzadas.
Por otra parte, en el tramo fitz roy - tres cerros está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución sectores con deformaciones y baches. Zona de animales sueltos.
En el tramo tres cerros - el salado está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución, sectores con baches, deformaciones, animales sueltos.
En el tramo el salado - san julián está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por vientos fuertes. Sectores con baches. Animales sueltos.
En el tramo puerto san julian-cmte luis piedra buena-rn nº 3 empalme rn nº 288 está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por vientos fuertes. Animales sueltos. Sectores con baches. Sectores con calzada deformada.
En el tramo empalme rn 288 - pje. lemarchand - estancia ototel aike está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por vientos fuertes . Animales sueltos.
En el tramo estancia ototel aike - pje. lemarchand - puesto fijo invernal luis trovato está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por vientos fuertes. Lluvia. Baches en zona de puentes sobre el Río Coyle.
En el tramo puesto fijo invernal luis trovato - guer aike está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por vientos fuertes. Lluvia .Animales sueltos.
En el tramo guer aike- río gallegos está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por vientos fuertes y lluvia. Animales sueltos.
En el tramo río gallegos- chimen aike- 3 de enero-monte aymond está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos.
Ruta 40
La ruta 40 en el tramo guer aike- bella vista está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución . Zona de animales sueltos.
En tanto, en el tramo bella vista- el zurdo-puente blanco está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por escarcha matinal. Zona de animales sueltos.
Por otra parte, en el tramo puente blanco- turbio viejo-rospentek- 28 de noviembre- julia dufour- el turbio está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por escarcha matinal. Zona de animales sueltos.
En el tramo el turbio-cancha carrera- tapi aike-la esperanza está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución, calzada húmeda por lluvia. Sectores con escarcha. Zona de animales sueltos.
En el tramo el cerrito - la esperanza está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos. Visibilidad reducida por lluvias intensas.
En el tramo bajada de miguez - el cerrito está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos. Visibilidad reducida por lluvias intensas.
En el tramo empalme r.p.nº11 - el calafate- bajada de miguez está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos. Visibilidad reducida por lluvias intensas.
En el tramo empalme r.p.nº11- la irene - la leona-tres lagos está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos. Visibilidad reducida por lluvias intensas.
En el tramo tres lagos-lago cardiel - gdor. gregores está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución por vientos fuertes. Animales sueltos.
En el tramo gobernador gregores - casa riera está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución vientos fuertes . Zona de baches . Animales sueltos. Banquina descalzada.
En el tramo casa riera - tamel aike- las horquetas está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución. Animales sueltos. Banquinas descalzadas. Vientos fuertes . Sectores con baches.
En el tramo pampa de la chispa está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución. Zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .
En el tramo está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.
En el tramo está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precacución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables .
En el tramo está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución zona de baches y animales sueltos. Banquinas inestables.
En el tramo perito moreno está HABILITADA.
Observaciones: Transitable con precaución animales sueltos. Banquinas inestables.